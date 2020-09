L’Oncologia di Taranto ottiene la Certificazione di qualità ISO 9001:2015 per il Clinical Trial Center

Venerdì 11 settembre 2020 la Struttura Complessa di Oncologia Medica del Moscati di Taranto ha ricevuto l’attestazione di qualità ISO 9001:2015 come Clinical Trial Center. L’attestazione è stata rilasciata da parte dell’Ente di Certificazione Bureau Veritas, ente leader delle certificazioni in ambito socio-sanitario, a conferma dell’affidabilità e della competenza nella gestione della ricerca clinica applicata e della sperimentazione farmaceutica all’interno dell’Oncologia del Moscati.

È un importante traguardo per l’azienda ospedaliera, conseguito dopo un anno di lavoro grazie al lavoro sinergico di tutto il personale medico e infermieristico della Struttura di Oncologia diretta dal dr. Salvatore Pisconti, in collaborazione con l’Unità Farmacia Antiblastici (UFA), e altri operatori, data manager, biologi e coordinatori in team. “Non è stato facile durante l’emergenza Covid, in un anno così difficile, ottemperare agli obiettivi assegnati – dichiara il dr. Pisconti – È iniziato oggi un percorso che vede concludersi la prima tappa: l’ottenimento di una certificazione di qualità per quanto riguarda la gestione globale degli studi clinici in ambito oncologico. I pazienti che entrano in contatto con la nostra Struttura hanno la garanzia di processi clinici di grande qualità, sicuri e certificati”. Il dr. Pisconti precisa, inoltra, che l’Oncologia di Taranto proseguirà il percorso avviato di ricerca e d’implementazione di qualità delle proprie attività clinico assistenziali e di ricerca, grazie anche al supporto della direzione strategica aziendale.

L’attestazione conseguita è una certificazione di eccellenza che rappresenta un grande passo per l’Asl Taranto, implementando l’offerta sanitaria jonica in campo oncologico. Il raggiungimento di questo obiettivo è la dimostrazione di come la sanità tarantina riesca a essere competitiva, consentendo ai cittadini di non ricorrere necessariamente ai “viaggi della speranza”.

Correlati

Commenta l'articolo: