Interventi di pulizia nei Quartieri Paolo VI, Tamburi e Città Vecchia

Proseguono senza sosta gli interventi di pulizia, igienizzazione e sanificazione di strade e piazze da parte degli operatori di Kyma Ambiente.

In particolare negli ultimi giorni gli sforzi dei dipendenti di Kyma Ambiente si sono concentrati a Paolo VI, in corso Buozzi (terzo lotto); poi è toccato all’area verde dei giardini Cassone, al quartiere Tamburi, per restituire decoro in una zona molto frequentata dai residenti; infine la sanificazione è stata estesa a palazzo Amati, in Città Vecchia, secondo le sollecitazioni del sindaco Rinaldo Melucci e dell’assessore Paolo Castronovi.

Le attività non si fermeranno e toccheranno altri punti della città, per garantire in tutti i quartieri un servizio adeguato così come richiesto dai cittadini.

«Stiamo moltiplicando gli sforzi – ha dichiarato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli – nonostante l’attuale carenza di personale, in attesa delle nuove assunzioni che amplieranno l’organico e le forze a disposizione. Presto ci saranno novità anche nella riorganizzazione dei servizi, per potenziare ed efficientare il nostro lavoro sul territorio».

