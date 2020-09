Raccolta differenziata: sopralluogo in Città Vecchia e verifica dei servizi integrati

Oggi pomeriggio sopralluogo del presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli in Città Vecchia (tTA) per verificare l’andamento dei servizi integrativi della raccolta differenziata, in particolare di vetro e cartone, per le utenze non domestiche.

Il servizio integrativo, su indicazione dei commercianti, è affidato agli operatori della Kratos che tutti i giorni attraversano i vicoli del centro storico per ritirare dalle attività commerciali le due tipologie di rifiuti che più di altre vengono prodotte nel corso della giornata.

«Ringraziamo gli operatori della Kratos – ha commentato il presidente Mancarelli – per il servizio integrativo giornaliero della raccolta differenziata in Città Vecchia dedicato al vetro e al cartone per le utenze non domestiche. Ricordiamo ai cittadini di continuare a conferire correttamente nelle mini isole ecologiche utilizzando la card. I numeri sono importanti, miglioreremo ancora ancora di più. Continuiamo a collaborare perché Taranto merita un futuro migliore e noi lo stiamo costruendo».

