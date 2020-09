Melucci: «Sulla sanità si stanno facendo le cose sul serio, Taranto non sarà più una Cenerentola»

Il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha tenuto oggi una lunga conversazione con il Governatore Michele Emiliano, per fare il punto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel capoluogo ionico ed affrontare alcune criticità connesse alla sanità che sono di grande interesse per i cittadini tarantini in questa fase di ripartenza socioeconomica, nelle more che si discuta il piano di riordino ospedaliero regionale per il prossimo triennio e che si realizzi il Policlinico San Cataldo, il cui cantiere è stato inaugurato dall’ASL Taranto proprio nel corso della settimana appena conclusa.

Raccogliendo le istanze di numerosi cittadini, associazioni ed addetti ai lavori, con i quali l’Amministrazione comunale intende mantenere un costante dialogo su queste tematiche, il primo cittadino ionico ha segnalato al Governatore della Puglia alcune iniziative operative che potrebbero nel breve periodo e in economia far compiere al nostro sistema sanitario un salto di qualità, specie in riferimento al rilancio del Centro Oncologico “S. Giuseppe Moscati”.

Tra gli argomenti trattati, più nello specifico:

la costituzione di un’unità di oncologia di precisione e traslazione, per l’acquisizione di tutte le informazioni biologiche/molecolari finalizzate alla personalizzazione delle terapie oncologiche farmacologiche e fisiche;

l’installazione di una risonanza magnetica che completerebbe l’offerta diagnostica, già prevista nel piano di riqualificazione della piastra operatoria/endoscopica;

l’acquisizione dell’apparecchiatura per la IORT, già oggetto di una gara conclusa alcuni mesi or sono, che consentirebbe il trattamento in un unico tempo, chirurgia e radioterapia intraoperatoria, per alcuni tumori del seno;

l’acquisizione delle attrezzature e dei software utili alla messa in rete di tutte le strutture oncologiche della provincia;

l’attivazione di un ambulatorio cardio/oncologia attivo 08:00/20:00;

l’attivazione della struttura complessa di chirurgia toracica;

la clinicizzazione della struttura di oncologia, essenziale ai fini del nuovo Corso di Laurea in Medicina di Taranto;

il ritorno alla piena fruizione degli spazi del Padiglione “Vinci” dell’Ospedale “SS. Annunziata”;

un rafforzamento del presidio pediatrico del capoluogo.

«Taranto non è mai stata più centrale di oggi nelle politiche regionali – ha commentato il Sindaco Melucci al termine dell’ampio e franco confronto -, sono molto contento che anche sul delicato e complesso tema della sanità il Presidente Emiliano stia assumendo impegni di sostanza con la nostra comunità, riconoscendo la giusta specificità al nostro territorio, comprendendo che ora è il turno di Taranto di risalire la china dopo tanti sacrifici. Il futuro oggi appare decisamente più roseo, aspettando lo start del Policlinico San Cataldo e il Corso di Laurea in Medicina».

