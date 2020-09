MArTA e Kyma Mobilità insieme per il turismo

Prosegue la collaborazione sinergica tra Museo Archeologico Nazionale di Taranto MArTA e Kyma Mobilità, un rapporto iniziato l’anno scorso con una convenzione triennale che, oltre ad agevolazioni per i rispettivi dipendenti, prevede sconti sui biglietti del Museo e quelli dei servizi turistici del Servizio Idrovie.

In pratica i possessori della family card o di un biglietto di ingresso al MArTA hanno diritto a uno sconto del 25% sui biglietti del Servizio Idrovie di Kyma Mobilità per l’Isola di San Pietro e per le escursioni turistiche; allo stesso modo, presentando un biglietto delle Idrovie di Kyma Mobilità alla biglietteria del MArTA, si avrà diritto a uno sconto del 25%.

La convenzione prevede sconti anche per i tarantini che usufruiscono dei servizi di Kyma Mobilità: i possessori di un abbonamento mensile ai bus o ai parcheggi nelle strisce blu di Kyma Mobilità, infatti, avranno uno sconto del 25% su cinque biglietti per visitare il MArTA, mentre se l’abbonamento è annuale i biglietti scontati saranno dieci!

Unica condizione per usufruire delle agevolazioni è che i biglietti o gli abbonamenti siano stati emessi nei tre mesi precedenti.

Negli ultimi mesi, inoltre, Kyma Mobilità ha installato all’interno delle nuove pensiline grandi pannelli promozionali del Museo Archeologico Nazionale di Taranto MArTA che riproducono alcuni dei più suggestivi reperti della importantissima esposizione museale.

L’assessore comunale alla Società Partecipate, Paolo Castronovi, ha spiegato che «la collaborazione sinergica tra Kyma Mobilità e MarTA ha lo scopo di valorizzare le potenzialità turistiche del territorio, con particolare riguardo alla mobilità».

«Più in generale – ha poi detto l’Assessore Paolo Castronovi – rientra nel programma dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Melucci per dotare Taranto di una moderna mobilità sostenibile, in grado anche di favorire gli spostamenti dei turisti in città; vanno in questa direzione il servizio di “bike sharing” per la condivisione di biciclette a disposizione di tutti, la realizzazione di ciclovie e, infine, il recupero dell’area per il parcheggio dei camper di via Mascherpa dove, tra l’altro, ci sarà anche una postazione per il “bike sharing”.

