Internalizzazioni ASL Taranto: giornata storica per centinaia di lavoratori

Giornata storica per i circa 200 lavoratori del Cup e dei servizi informatici, che oggi a Taranto, al teatro Fusco, hanno finalmente sottoscritto i contratti a tempo indeterminato con la Sanitaservice. Un grande risultato, per la nostra comunità, che rappresenta per il sottoscritto, in qualità di Assessore regionale allo Sviluppo economico e per il presidente Michele Emiliano, che ha suggellato questa importante firma, un momento di svolta sul fronte delle garanzie e della dignità per tutti i lavoratori della Sanità, coinvolti nella stabilizzazione e, al contempo, un segnale forte per il nostro Sistema sanitario. Dietro a questo risultato, ci sono stati mesi e mesi di lavoro e di grande impegno. Siamo perciò soddisfatti nel comunicare il raggiungimento di un obiettivo strategico e fondamentale per me e per tutto il Governo regionale.

Cancelliamo, con questa firma, il precariato e le incertezze occupazionali per questi lavoratori che oggi possono guardare con maggiore fiducia e serenità al loro futuro. E’ il frutto di un meticoloso e lungo lavoro politico e amministrativo, iniziato circa due anni fa. Fra le tappe più importanti, voglio sottolineare la modifica operata alle Linee guida sulle internalizzazioni, approvata dall’esecutivo regionale nel novembre 2019. Un impegno concreto, quello del Governo regionale targato Michele Emiliano, per la difesa dei diritti dei lavoratori, che ha avuto sin dall’inizio l’obiettivo di fornire loro stabilità e garanzie economiche ed occupazionali.

Un atto dovuto, per noi, ai tanti lavoratori che garantiscono, con il loro impegno e la loro abnegazione, ogni giorno, il funzionamento del Sistema Sanitario pugliese, recentemente anche messo duramente alla prova dalla grave emergenza Covid-19. Ringrazio il presidente Michele Emiliano per aver sposato e portato avanti fino in fondo questa nostra battaglia. Presto – se il nostro impegno potrà andare avanti e sarà compreso e accolto dai cittadini –intendiamo proseguire su questa strada per internalizzare anche i lavoratori impegnati in altri importanti servizi in tutte le Asl della Puglia.

Lo scrive in una nota Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

