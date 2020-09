Grottaglie: Covid, eseguiti tamponi lavoratori Sop

Il Sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò in un post su Facebook rende noti i risultati dei tamponi finora effettuati sui lavoratori dell’azienda agricola Sop di Polignano: 255 negativi e 6 positivi (tre di Grottaglie e tre si San Marzano). Si attende l’esito di altri 40 tamponi domiciliari per completare quelli previsti.

Ecco il post: “Ho preteso e ottenuto i tamponi per i lavoratori Sop, per la tranquillità loro e delle loro famiglie .

Ecco gli esiti !



255 negativi : 6 positivi (3 di Grottaglie e 3 di San Marzano)

Da oggi verranno effettuati una quarantina di tamponi domiciliari per completare tutti quelli previsti.

Incrociamo le dita e sosteniamo moralmente questi nostri concittadini che vivono un momento di preoccupazione .



Non lasciatevi influenzare dalle stupidaggini scritte sui social, siamo una bella comunità, facciamo sentire il nostro sostegno , insieme supereremo questo momento.

Un vecchio saggio diceva “ se non puoi parlare bene di una persona, allora taci “.



Un grosso abbraccio alle lavoratrici e ai lavoratori della Sop.”

