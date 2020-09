Taranto: i carabinieri arrestano un 25enne per tentato furto

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, su segnalazione al 112 per furto in atto, sono tempestivamente intervenuti presso una nota gelateria nel pienissimo centro cittadino del capoluogo jonico. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato un 25enne censurato del posto che, dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso dell’attività commerciale, era intento ad asportare due televisori dal suo interno. Sottoposto a perquisizione personale, è stato inoltre trovato in possesso di attrezzi da scasso, che sono stati sottoposti a sequestro.

Trovandosi chiaramente di fronte ad un caso di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate, i militari hanno proceduto all’immediato arresto del soggetto che, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

