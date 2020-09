Ieri sera a Acaya Industria Felix Magazine ha presentato le previsioni di Cerved e Confindustria

Rapporto Pmi Puglia: Redditività netta a -4,2% nel 2020, rimbalzo a +4% nel 2021

Il mol quest’anno sarà meno della metà rispetto al 2007

Le pmi pugliesi perderanno il 4,2% del Roe nel 2020 ma avranno un rimbalzo del 4% nel 2021. Le previsioni del Rapporto Pmi di Cerved realizzato in collaborazione con Confindustria sono state presentate ieri sera ad Acaya, in provincia di Lecce, dal trimestrale supplemento de Il Sole 24 Ore Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in occasione della seconda edizione di Industria Felix – L’industria turistica pugliese che compete e riparte. Una stima inferiore a quella della media italiana, che nel 2019 ha registrato +9,3% a fronte del +6,9% della Puglia e, in proiezione, rispettivamente al -1,9% e al +6,2% che le pmi d’Italia registreranno nel 2020 e nel 2021.

Il mol pugliese, invece, sarà meno della metà rispetto al 2007 e mentre nel 2019 ha registrato +3,5% sull’anno precedente (meglio del 2,9% italiano), il rapporto 2020/2019 è stimato a -35,9% (-39% in Italia), quello 2021/2020 +43,1% (+49,1% in Italia), ma nel 2021 rispetto al 2019 si perderà l’8,2% a fronte della perdita peggiore prevista per le pmi italiane di -9%.

Nell’evento organizzato da IFM in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Puglia, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università di Bari, Università di Foggia, con la media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia, Sustainable development, FundCredit e Studio Legale Iacobbi e moderato dal capostruttura Rai Angelo Mellone e dalla conduttrice del Tg1 Maria Soave, sono intervenuti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mario Turco, i candidati alla presidenza della Regione Puglia che hanno accettato l’invito Pierfranco Bruni, Antonella Laricchia e in collegamento video Raffaele Fitto, poi i presidenti di Federturismo Marina Lalli e di Confindustria Puglia Sergio Fontana, poi ancora Enrico Fulfaro, head of sales di Cerved, Serena Battaglia, buying manager di Yoox, Marco Gabbiani e Virgilio Provenzano, senior manager dell’Investment banking e private banker di Banca Mediolanum, Matteo Cassa, partner di FundCredit, Michele Chieffi, socio e ceo di Sustainable Development, Sandra De Iaco e Gian Pietro Di Sansebastiano, docenti dell’Università del Salento, Lorenzo Iacobbi, titolare dello Studio Legale Iacobbi, Giovanni Palasciano, partner Ria Grant Thornton, Salvatore Toma, presidente Tessile e Abbigliamento di Confindustria Puglia. Gli interventi degli imprenditori e dei manager saranno raccolti nel “Manifesto di Acaya” che sarà consegnato al futuro presidente della Regione Puglia e al Governo per favorire la ripartenza delle imprese.

Qui di seguito l’elenco delle 87 aziende premiate distinto per province: Bari/Bat (40): Agroalimentari del Colle, Apo, Apulia Food, Biolevante (Oliolevante), Caseificio F.lli Simone, Caseificio Palazzo, Castello, Ciemme Alimentari, Cofra, Cube Comunicazione, Curci Fashion Group, De Carlo, Dolce Bontà, Euro Master Studies, F. Divella, Fiore Di Puglia, Food Service (Pasta Lori), Frescofiore, Gruppo Tessile Logama, I Pastini, Ignalat, Iris, Italproduzioni, La Perla, Ma.Sca., Marbel, Mofra Shoes, Nea, Newage, Nuova Officine Tessili, Nutravant, Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti di Sannicandro di Bari, Oleificio Sociale di Cassano delle Murge, Oropan, Pastificio La Sovrana Di Puglia, Pezzol Industries, Puglia Sapori E Dintorni (Caseificio Coratino S.R.L.), Te.Di. Tour Operator, W M Creazioni Sartoriali, Zeta Fashion. Lecce (26): Agricola, Antica Azienda Agricola Vitivinicola dei Conti Leone De Castris, Antonio Arnesano Furs & Leather, Carbone Eventi, Castel di Salve, Castello Monaci, Congedi, De Iaco & C., Euphorbia, Evvai, Fornopronto, Gda, Gestibar, Hotel Thalas, Hoteligence, Leny, Leo Shoes, Ma.De.Ma., Maglio Arte Dolciaria, Minerva, Premier, Quarta Caffè, Taurosso, Terrulenta, Valentino Caffè, Vincenzo Maglio. Foggia (10): Apulia Felix, Camping San Pablo, Di Giorgio, Di Nunzio, Masiello Food, Novel Italia, O.P. Natura Dauna, Oleificio Cericola Emilia, Torre Giulia, Travelitalia. Taranto (7): Bervin, Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano, De.Sa. International, Emme (Cremeria Vienna), Lavinia, Tre P. Abbigliamento, Varvaglione Vigne & Vini. Brindisi (4): Bluver, Cantina Sociale Cooperativa Di San Donaci, Oliver, Semeraro.

Correlati

Commenta l'articolo: