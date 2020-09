Taranto: 12 neo assunti in Comune, il saluto del sindaco Melucci

Il sindaco Rinaldo Melucci ha dato il benvenuto agli istruttori direttivi informatico-amministrativi che sono stati assunti dal Comune di Taranto, dopo il concorso bandito sul finire del 2019.In totale entreranno a far parte dell’ente 12 nuove unità, che prenderanno servizio da lunedì prossimo. Ad accogliere i neo assunti anche il direttore generale Ciro Imperio e il dirigente Carmine Pisano.«La macchina amministrativa del Comune aveva bisogno di forze nuove, per poter dar seguito a tutta la programmazione che abbiamo predisposto in questi anni – le parole del sindaco Melucci ai neo assunti -, voi siete la risposta che la nostra amministrazione ha dato tempestivamente a questa necessità. Siamo certi che il lavoro sarà esaltante, perché la pubblica amministrazione non è più quella di una volta, e che coltiverete un sano spirito di appartenenza».