Sicurezza stradale e abusivismo commerciale, controlli a tappeto della Polizia Locale

Serie di interventi della Polizia Locale per controllare il territorio e garantire la sicurezza stradale di pedoni e automobilisti, tutte priorità dell’amministrazione Melucci.

Gli operatori hanno sanzionato nell’ultimo weekend 7 automobilisti per mancanza di assicurazione, 3 per non aver osservato l’alt, 2 per mancanza di documenti, 2 per guida con cellulare, 1 per non aver rispettato il rosso al semaforo.

È stata recuperata, inoltre, un’auto rubata, poi restituita la legittimo proprietario, e sono state effettuate 34 multe per sosta irregolare. Su via Mazzini e via Cesare Battisti, inoltre, sono stati sanzionati alcuni esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Infine, oltre ai controlli su strada, la sezione commerciale della Polizia Locale ha sequestrato oltre un quintale di cozze e un Apecar utilizzato per la loro vendita abusiva.

«Il presidio del territorio e la costante presenza sulle strade della Polizia Locale – fa sapere il sindaco Rinaldo Melucci – aumentano la percezione di sicurezza e legalità dei cittadini che è, da sempre, un preciso obiettivo della mia amministrazione».

Correlati

Commenta l'articolo: