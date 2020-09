Pulsano: progetto “I minori protagonisti”

Continua il lavoro socio-ricreativo rivolto ai minori. Dalle costruttive giornate al museo archeologico di Pulsano alle attività ludiche e di laboratorio di ceramica e corsi di Sup.

Entusiasta l’assessore al ramo Marika Mandorino, che ha voluto fortemente il progetto, includendo diverse iniziative, che dichiara: “Essere vicino alle famiglie e ai minori è sempre stato un obiettivo concreto di questa amministrazione, durante il periodo della pandemia assieme ai nostri colleghi di amministrazione e assieme al Sindaco abbiamo interagito sui social con molti di loro e abbiamo conosciuto sempre di più le loro esigenze. Stiamo costruendo una comunità a portata di tutti e soprattutto a portata di minori.”

Ad accompagnare i piccoli cittadini pulsanesi ci sono i ragazzi del servizio civile nazionale.

A causa dell’emergenza coronavirus, il progetto “I minori protagonisti” è stato sospeso a partire dal mese di marzo 2020, motivo per il quale non è stato possibile realizzarlo negli elementi più peculiari quali l’attività con minori, quali destinatari principali.

“Il progetto si è articolato in due fasi, il Centro Estivo nella prima fase e il supporto scolastico nella seconda fase” spiega il Sindaco Francesco Lupoli.

