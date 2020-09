Manutenzione del verde pubblico, sopralluogo del sindaco Melucci in via Buonarroti

In attesa dei prossimi cantieri che stanno per partire al quartiere Tamburi, a pochi giorni dal sopralluogo effettuato al mercato di via Orsini, il sindaco Rinaldo Melucci è tornato nel quartiere per verificare l’andamento delle attività svolte dagli operatori della manutenzione del verde pubblico e, più in generale, di ripristino del decoro. In attesa dei prossimi cantieri che stanno per partire al quartiere Tamburi, a pochi giorni dal sopralluogo effettuato al mercato di via Orsini, il sindaco Rinaldo Melucci è tornato nel quartiere per verificare l’andamento delle attività svolte dagli operatori della manutenzione del verde pubblico e, più in generale, di ripristino del decoro.

Accompagnato dall’assessore alle Società partecipate Paolo Castronovi, il primo cittadino ha seguito direttamente gli interventi in corso in via Michelangelo Buonarroti, raccogliendo anche alcune indicazioni da parte dei residenti della zona.

«Stiamo rispondendo puntualmente alle sollecitazioni dei cittadini – ha spiegato –, impegnandoci a garantire il decoro che ogni angolo della città merita. Non ci stancheremo mai di affermare, però, che buona parte di quel risultato è conseguenza della collaborazione che gli stessi cittadini presteranno».

