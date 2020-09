Lavori pubblici: ripristino dei marciapiedi e delle pavimentazioni

Accanto ai grandi cantieri stradali del piano strade e marciapiedi, l’amministrazione Melucci è attenta alle esigenze dei cittadini che segnalano numerosi interventi per la messa in sicurezza e per il decoro dei marciapiedi, spesso rovinati da anni di incuria, attraverso interventi puntuali di ripristino e adeguamento alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

«In questo momento – fa sapere l’assessore Ubaldo Occhinegro – stiamo intervenendo in varie parti di città, dal quartiere Paolo VI, sui marciapiedi molto frequentati di viale Cannata, al Borgo, ripristinando le pavimentazioni in pietra di via di Palma, a Talsano, in piazza Lojucco, dove la caduta di un albero aveva divelto parte dei marciapiedi, fino in via Garibaldi, in Città Vecchia. Giornalmente la direzione Lavori Pubblici interviene rispondendo prontamente alle segnalazioni dei cittadini per assicurare un adeguato livello di sicurezza e decoro urbano».

