Visita a Palazzo di Città dei Comandanti della Capitaneria di Porto

Visita a Palazzo di Città, a Taranto, dei Comandanti della Capitaneria di Porto Giorgio Castronuovo e Diego Tomat per il passaggio di consegne che vedrà il Comandante Tomat subentrare al Comandante Castronuovo.

Nell’occasione il Sindaco Melucci ha ringraziato il comandante Castronuovo per il grande impegno e ha augurato buon lavoro al comandante Tomat, certo di poter continuare a contare, come nel caso del suo predecessore, su un costruttivo rapporto di collaborazione istituzionale per il bene del territorio.

