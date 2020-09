Taranto: 31 cantieri in corso nei diversi plessi scolastici comunali

Sono 31 i cantieri in corso nei diversi plessi scolastici comunali per adeguare le strutture esistenti alle nuove esigenze funzionali di sicurezza e di distanziamento in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

«La direzione Lavori Pubblici – fa sapere l’assessore Ubaldo Occhinegro – è impegnata quotidianamente per soddisfare tutte le richieste pervenute dai dirigenti scolastici e per assicurare un sereno ritorno dei nostri ragazzi tra i banchi di scuola».

I lavori riguardano:

XXV Luglio: apertura di varchi per l’accesso ai servizi igienici per gli uffici e le nuove segreterie;

Plesso Fonte Livatino: realizzazione di nuove aule e rifacimento completo dei servizi igienici al piano terra;

Alessandro Volta: rimozione delle tramezzature in cartongesso per l’adeguamento di nuovi ambienti didattici;

Livio Tempesta: demolizione di tramezzi e rifacimento dei bagni;

S. G. Bosco: realizzazione di nuove aule.

