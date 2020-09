Museo Archeologico Nazionale di Taranto: un nuovo open day a ingresso gratuito

Il 13 settembre vi aspetta un nuovo open day con ingresso gratuito per tutti. Il Museo sarà aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Per garantire la massima sicurezza ai nostri visitatori gli ingressi potranno avvenire solo previa prenotazione sul sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html “Continua l’estate al MArTA – dichiara la Direttrice Eva Degl’Innocenti – con un week-end ricco di attività per grandi e piccoli. Questa estate il nostro museo ha registrato un bilancio molto positivo di interesse e di visite da parte del pubblico, con una grande presenza di giovani”.

Non marcheranno nello stesso giorno “I capolavori del MArTA”, ovvero le visite guidate tematiche a cura del Concessionario Nova Apulia, con tariffa speciale di 5 euro a persona, fruibili alle ore 11.30 e alle ore 17.30. La tariffa agevolata è di 5,00 euro a persona, bimbi fino a 6 anni gratis. Come partecipare all’attività:

1) Acquistare i biglietti d’ingresso solo ed esclusivamente on line dal sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html, nelle fasce orarie dedicate all’attività;

2) Prenotare la visita alla seguente email museo.taranto@novaapulia.it o al numero 099-4538639

3) Presentarsi in cassa per il pagamento della quota della visita guidata Per informazioni: Email: museo.taranto@novaapulia.it Tel.: 099-4538639

(foto di repertorio)

