Alloggio sociale, eccellenza del welfare targato amministrazione Melucci

L’attenzione ai Servizi Sociali, per il sindaco Rinaldo Melucci, è sempre stata altissima. Soprattutto in quest’ultimo anno si è cercato di raggiungere tutti gli obiettivi fissati nell’agenda politica e si stanno concretizzando positivi risultati.

Tra i servizi attivati brilla per importanza e per funzionalità l’Alloggio Sociale. L’assessore Gabriella Ficocelli ha incontrato gli operatori della struttura residenziale, un progetto della durata di 3 anni, avviato a gennaio 2020 con fondi dell’area contrasto alla povertà, fortemente voluto dal sindaco Melucci.

«Obiettivo primario dell’incontro è stato quello di discutere degli interventi posti in essere e delle vulnerabilità riscontrate per le persone senza fissa dimora site nel Comune di Taranto – fa sapere l’assessore Ficocelli –. L’alloggio sociale ospita cittadini in condizione di povertà, nonché, privi di riferimenti familiari. L’equipe operante all’interno della struttura, si occupa di supportare tali cittadini avviando dei progetti individualizzati volti all’autonomia sociale, lavorativa e abitativa degli stessi. Con enorme orgoglio abbiamo ascoltato le storie di alcuni utenti che hanno trovato occupazione, che stanno frequentando corsi di formazione professionalizzanti, che stanno ricostruendo in rapporti con la famiglia e si stanno impegnando per cambiare la loro vita».

