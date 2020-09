Pronto Intervento Sociale, il supporto h24 dell’amministrazione Melucci

Il Pronto Intervento Sociale è un progetto fortemente desiderato dall’amministrazione Melucci. I tecnici dell’area socio-psico-pedagogica che vi sono impiegati operano al di fuori degli orari di servizio delle assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale, come fossero una loro estensione, per garantire supporto alla popolazione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

«Nel corso di questi 8 mesi, lo staff è stato impegnato in operazioni di sgombero forzato – ha evidenziato l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli –, in azioni di tutela e messa in sicurezza di minori e donne vittime di violenza, in interventi di sostegno alla popolazione fragile tra cui anziani, immigrati, disabili, vittime di tratta e dipendenti patologici.

Per tutti gli interventi, è stato necessario effettuare le segnalazioni agli organi competenti al fine di consentire una presa in carico del cittadino. Durante il periodo dell’Emergenza sanitaria Covid-19, anche gli operatori delle cooperative Nuova Airone e La Mimosa hanno voluto contribuire a sostenere l’amministrazione Melucci nelle diverse azioni di supportato alla popolazione, attivando un numero verde e allestendo un centro notturno emergenziale in una struttura messa a disposizione dell’amministrazione comunale».

