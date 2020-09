Ospedale “San Cataldo” Taranto, Turco: “Nel CIS monitoreremo i tempi di realizzazione”

Di seguito le dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sen. Mario Turco, alla stipula del contratto di affidamento all’impresa che realizzerà l’ospedale San Cataldo a Taranto.

“Ieri l’ultimo incontro tecnico in Prefettura nell’ambito del Cis Taranto per approvare gli oltre 1000 documenti amministrativi per la realizzazione dell’ospedale San Cataldo; oggi a distanza di 24 ore, la stipula del contratto con l’impresa affidataria. Si avvia così la realizzazione di una delle più grandi opere pubbliche degli ultimi 15 anni, tanto attesa dalla città di Taranto e dai cittadini. Un investimento di 160 milioni, fermo da oltre 8 anni per una serie di vicissitudini giudiziarie e che siamo riusciti a sbloccare in pochi mesi, realizzando un risparmio di spesa di oltre 40 milioni di euro.

Il nuovo ospedale sarà realizzato anche in tempi record, rispetto ai 1243 giorni, e precisamente in meno di 400 giorni. Nel corso della realizzazione sarà attivato in ambito Cis un controllo periodico sul rispetto dei tempi. Era uno dei principali obiettivi da quando ho assunto il coordinamento del Cis.

Ringrazio il Presidente del Consiglio, il Governo, il consigliere Capozza, responsabile del contratto, Investitalia e Invitalia, nonché la Regione Puglia, il Comune e l’Asl di Taranto, per il prezioso contributo. Questo è un altro risultato concreto del Governo per Taranto”.

