Dopo il successo del “Città di Taranto” riparte la stagione agonistica

L’evento di pugilato a porte chiuse organizzato dalla Quero-Chiloiro l’agosto nel Castello Aragonese di Taranto ha raggiunto 46mila visualizzazioni della diretta streaming che ha consentito agli amanti della boxe di assistere finalmente, dopo lo stop durato diversi mesi a causa dell’emergenza sanitaria, agli scambi sul ring degli atleti tarantini e pugliesi.

Una manifestazione vincente per la società tarantina del maestro benemerito Vincenzo Quero, che ha coronato i cinquant’anni di attività della palestra storica di via Emilia con le belle vittorie dei suoi atleti e un bottino di sette vittorie e due pareggi per la parte dilettantistica, nonché la terza vittoria del professionista Cosimo Attolino che, senza difficoltà, si è aggiudicato il match contro l’abruzzese Guerino D’Agostino, in un’impeccabile prestazione nonostante l’infortunio subito alla mano sinistra.

Risultati che sono frutto di lavoro e passione da parte dei maestri Quero e dei loro atleti, sostenuti da un fervente settore amatoriale puntuale e costante negli allenamenti mai interrotti in questa estate 2020. E se l’attività agonistica ha, invece, richiesto un attimo di respiro dopo il trofeo “Città di Taranto”, è già momento di ripresa con i nuovi appuntamenti di settembre.

Le prime gare in calendario sono per domenica 13 settembre, alla masseria Villa Reale di Francavilla Fontana, nella riunione pugilistica organizzata dalla Beboxe Copertino e dalla Life planet Francavilla Fontana in collaborazione con la Quero-Chiloiro, nelle quali combatteranno per la bandiera del Taranto l’élite 56 kg Claudio Sanseverino, l’élite 2^serie 69 kg Giovanni Vitti, lo youth 64 kg Daniele Martino e l’élite 2^serie 69 kg Giacomo Gioioso, i quali saranno accompagnati e seguiti all’angolo dal maestro Cataldo Quero, dal tecnico Donato Buonfrate e l’aspirante tecnico Vito Potenza.

Weekend intenso previsto poi per il 25-26-27 settembre con i campionati regionali schoolboy, junior e youth che si terranno a Molfetta e, in concomitanza, appuntamento professionistico per il peso medio Giovanni Rossetti, il talentuoso savese di origini italo-cubane che combatterà a Marcianise, sempre con il suo maestro Cataldo Quero accanto, nel sottoclou del titolo intercontinentale IBF pesi leggeri tra Domenico Valentino e Mohammed Khalladi nell’evento targato Boxe Loreni.

(Nelle foto di Pierfrancesco Lafratta: l’élite 2^serie 75 kg Giovanni Villapace in azione al Città di Taranto; l’élite 60 kg Elio D’Alconzo con il maestro Cataldo Quero e Luigi Marchitelli della Boxe Modugno)

