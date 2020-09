Borraccino: Ospedale “San Cataldo” di Taranto, soddisfazione per la firma del contratto per la realizzazione

“E’ un giorno importante per la Puglia ed in particolare per Taranto e la sua provincia.

Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della firma, da parte del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – nostro assessore regionale alla sanità – per la stipula del contratto per la realizzazione del nuovo ospedale “San Cataldo” da parte della Asl Taranto.

Per Taranto e per il territorio ionico è un passo avanti verso la realizzazione dell’opera, dopo la verifica eseguita dalla stazione appaltante Invitalia, sull’operatore economico aggiudicatario dell’appalto. Ricordiamo che il nuovo ospedale “San Cataldo” è finanziato attraverso l’Accordo Quadro “Benessere e Salute” sottoscritto dal Ministero della Salute e la Regione Puglia.

Continueremo a seguire da vicino la tanto attesa realizzazione del nuovo nosocomio tarantino, che come illustrato rappresenterà la sintesi tra ospitalità, architettura e sostenibilità e garantirà alti standard qualitativi, ambientali, impiantistici e tecnologici in grado di assicurare elevati livelli di comfort, funzionalità e sicurezza.

In questi ultimi mesi, è stato importante il raccordo istituzionale tra tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi per la realizzazione dell’opera.

Ora, grazie alla possibilità per l’impresa esecutrice di poter lavorare anche nelle ore notturne, possibilità attribuita dal Comune di Taranto dopo il confronto in sede di conferenza dei servizi, si potrà, dunque, far procedere con gli interventi del grande cantiere anche di notte, consentendo di accelerare i tempi per la realizzazione dell’opera.”

Nota di Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

