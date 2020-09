Mazzarano: “Nuovi strumenti per la radioterapia, diminuiscono disagi e attese”

“Il Moscati è il terzo ospedale al Sud Italia in cui è disponibile il trattamento radioterapico per tomoterapia elicoidale Radixact X9 ed è quello che ne propone l’ultima generazione”. Il Consigliere regionale del Pd Michele Mazzarano interviene a poche ore dalla prima terapia eseguita con il nuovo apparecchio, capace di agire su tutte le neoplasie, ovunque localizzate.

“Rispetto ai tradizionali acceleratori – prosegue Mazzarano – con questi macchinari le radiazioni sono dirette ai tessuti interessati, preservando quelli sani. Si riduce inoltre il tempo per il trattamento e quindi con le tre macchine operative a pieno regime, RADIXACT X9 e i due nuovi LINAC, si può trattare il 20% in più dei pazienti oncologici”.

“Alta tecnologia quindi – conclude Mazzarano – che ci consente di abbattere disagi e tempi di attesa con immediati riflessi positivi sulla popolazione costretta a ricorrere alla radioterapia: il 60% dei pazienti oncologici”.

Correlati

Commenta l'articolo: