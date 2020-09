Gli industriali pugliesi incontrano i candidati Governatore della Regione

Confindustria Puglia ha condiviso con i candidati dei principali schieramenti politici alla Presidenza della Regione Puglia, Michele Emiliano, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia, e Ivan Scalfarotto, priorità e linee strategiche per orientare le scelte da compiere e promuovere la ripartenza dopo la crisi pandemica. È l’obiettivo del Documento “Linee guida per un disegno di politica industriale della regione” che gli imprenditori pugliesi hanno consegnato ai candidati.

Il sistema confindustriale pugliese ha richiamato l’attenzione su alcune direttrici di sviluppo, indispensabili in un’ottica di medio e lungo periodo che metta l’impresa al centro delle politiche regionali per garantire alla Puglia una rapida ripresa e un crescente livello di competitività.

Una sorta di decalogo delle priorità imprescindibili per Confindustria Puglia. Nei prossimi 5 anni si dovrà agire per un utilizzo strategico e oculato delle risorse, con interventi mirati su innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, formazione e capitale umano; semplificazione della pubblica amministrazione, investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, mobilità e sviluppo, maggiore attenzione a territorio e ambiente che punti alla transizione energetica e allo sviluppo più ampio possibile di forme di economia circolare.

Un percorso di crescita che tragga il massimo vantaggio dalle risorse in arrivo dall’Europa.

“Alla luce dell’attuale situazione economica – ha commentato Sergio Fontana Presidente di Confindustria Puglia – sono necessari impegni sinergici: è importante che tutte le forze politiche, le organizzazioni sindacali e di rappresentanza delle imprese, condividano questi obiettivi. La complessità e l’ampiezza dei problemi posti dalla pandemia ci spingono a una revisione dell’agenda politica dei prossimi anni che dovrà necessariamente supportare le aziende e i territori nell’affrontare i cambiamenti legati alla ristrutturazione delle catene globali del valore, messe fortemente in discussione, per un’efficace strategia della ripresa. In tale contesto – continua Fontana – la rapidità di risposta è importante così come l’ammontare di risorse messe in campo. Potrebbe essere utile valutare la possibilità di utilizzare il Titolo II, uno strumento che ha già dato buona prova di sé che leghi i finanziamenti a fondo perduto alla diretta patrimonializzazione delle pmi”.

Anche la questione del lavoro conserva una sua forte centralità, una valenza non solo strettamente economica ma fondamentale per l’integrazione sociale e la valorizzazione dei singoli. Ben venga la decontribuzione degli oneri sociali prevista dal ‘Decreto agosto’, ma è il momento di attivare politiche che aiutino le aziende a creare nuova occupazione, assumendo a tempo indeterminato professionalità elevate.

A Taranto l’ambiente può da minaccia diventare opportunità. Le complesse problematiche societarie, impiantistiche, occupazionali, economiche ed ambientali legate al futuro assetto dello stabilimento siderurgico dell’ex-Ilva dovranno impegnare senza oscillazioni ed incertezze la Regione, con il Governo, l’Unione Europea, le Istituzioni locali, le imprese dell’indotto e il partenariato sociale, nella direzione di un consolidamento della capacità competitiva del sito, di una sua riqualificazione tecnologica e di un drastico contenimento delle sue emissioni.

La nuova Amministrazione regionale è chiamata ad assumere una ferma presa di posizione sul ruolo strategico che tali politiche rivestono per le imprese.

“La Puglia ha bisogno di un progetto di politica industriale unitaria per la ripartenza. Chiunque, dal 22 settembre, siederà sulla poltrona di Presidente della Regione Puglia – ha concluso il Presidente Fontana – potrà contare sulla collaborazione costruttiva e sul contributo di Confindustria Puglia, attraverso un confronto tempestivo e permanente e un’analisi puntuale delle proposte di politica industriale”.

Nota dell’assessore regionale Mino Borraccino.

“Il documento elaborato da Confindustria Puglia, contenente le linee guida per la politica industriale della regione, rappresenta un contributo di fondamentale importanza per tracciare l’agenda politica dei prossimi anni in materia di sviluppo economico, sostegno al sistema produttivo e conseguente incremento dei livelli occupazionali sul nostro territorio.

Come ha giustamente rilevato Sergio Fontana, Presidente pugliese di questa autorevole organizzazione datoriale, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha rappresentato un vero e proprio tsunami anche per le conseguenze sul piano economico che ha determinato; ma nonostante la grande incertezza che ancora serpeggia, a livello mondiale, sulle prospettive della ripresa, la Puglia si conferma una delle regioni più dinamiche grazie al suo vivace tessuto imprenditoriale e alla presenza di aziende che, anche ricorrendo agli strumenti di agevolazione messi in campo dalla Regione in questi anni, investono in settori di rilievo strategico per l’Italia (aerospazio, automotive, chimica, agroalimentare, energie rinnovabili, solo per citarne alcuni), garantendo così crescita e buona occupazione.

La piattaforma presentata da Confindustria Puglia è, pertanto, ampiamente condivisibile e punta su quattro elementi fondamentali che sono stati, in questi anni, i pilastri su cui si è poggiata tutta la politica industriale della Regione: facilitare l’accesso al credito per le aziende, incentivare l’innovazione e la digitalizzazione, sostenere la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale delle nostre imprese puntando sul concetto di “economia circolare” e, infine, incentivare l’internazionalizzazione delle nostre attività economiche in modo che possano penetrare con sempre più forza anche nei mercati esteri. Sono innumerevoli, in tal senso, le iniziative e le misure attivate per raggiungere questi obiettivi.

Nei prossimi anni, ovviamente, occorrerà proseguire sulla strada già tracciata, continuando a sostenere il sistema produttivo e, quindi, il mondo del lavoro, implementando ulteriormente strumenti di incentivazione agli investimenti già sperimentati e che, in questi anni, hanno dimostrato di incontrare il favore delle imprese.

Da questo punto di vista la Regione Puglia non potrà far mancare il suo apporto, esattamente come ha fatto in questi mesi con la manovra complessiva da 750 milioni di euro adottata con grande tempestività per supportare le imprese e tutelare i posti di lavoro dinnanzi alle difficoltà enormi che l’emergenza sanitaria e il lockdown hanno provocato. Gli strumenti attivati dal Governo regionale come, in particolare, il “Titolo II Circolante” e il “Microprestito straordinario”, hanno rappresentato un sostegno concreto ed effettivo che ha consentito al nostro sistema produttivo di reggere l’onda d’urto della crisi causata dall’epidemia in corso. Sarà necessario altresì continuare il lavoro intrapreso utilizzando anche con grande intelligenza gli ingenti finanziamenti che arriveranno dall’Europa grazie al Recovery Fund, puntando su progetti integrati specifici che possano produrre ricadute immediate sul territorio, con il coinvolgimento diretto delle Regioni nella gestione delle risorse. Per tutto questo occorrerà investire, in termini di fiducia, nel confronto sistematico con il Partenariato Economico e Sociale, in modo da assumere decisioni condivise dal cuore pulsante del nostro sistema produttivo e, pertanto, maggiormente efficaci.

In questo senso il documento di Confindustria Puglia rappresenta certamente una piattaforma dalla quale ripartire.”

