ASL Bari, installati due angiografi digitali nell’Emodinamica dell’Ospedale San Paolo

La Cardiologia dell’Ospedale San Paolo potrà contare su due nuovissimi angiografi e altrettante sale di Emodinamica. L’innovazione, che sarà presentata martedì 8 settembre 2020 alle ore 12,30, è insieme strutturale e tecnologica e costituisce un passaggio propedeutico in vista dell’attivazione vera e propria prevista per il mese di ottobre.

Si tratta di un salto di qualità importante per il “San Paolo”, in cui è attivo da anni un sistema analogico, perchè potrà disporre di due moderni angiografi digitali 3D, un modello AXIOM ARTIS ZEE ed un ALLURA Xper FD 20C, ospitati in due sale di Emodinamica ed Elettrofisiologia realizzate ex novo e inserite all’interno di un vero e proprio blocco operatorio dedicato alle emergenze cardiovascolari, distinto dal resto del quartiere operatorio, anch’esso interessato da radicali lavori di riqualificazione e ammodernamento.

I due sistemi angiografici sono stati acquisiti dalla ASL Bari aderendo a procedure nazionali di derivazione Consip, che hanno consentito l’ottimizzazione dei costi e la semplificazione delle procedure amministrative.

