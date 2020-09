Usb, operatori portuali: Yilport rivede il piano industriale

“Alla data del 12 luglio 2020 con comunicato stampa e in qualità di Coordinamento Op. Portuali USB Taranto, dichiaravamo con compiacimento che, dopo cinque anni di inattività, il terminal container di Taranto con un piano industriale emergenziale e transitorio legato al ritardo della partenza dovuto al Covid-19, riprendeva la sua attività in collaborazione con la società San Cataldo ContainerTerminal – nuovo concessionario del Molo Polisettoriale e CM­A-CGM TURMED – attivando un servizio feeder che prevedeva l’impiego di circa 70 lavorat­ori già assunti dalla stessa azienda.

Il piano industriale triennale, atteso e presentato dalla San Cataldo Container Terminal il 3 settembre 2020 in Confindustria Taranto, risulta essere “ora” organizzato su nuove basi ed esigenze, in quanto il trasporto marittimo ha subito ripercussioni sugli obiettivi previsti di movimentazione container dovuti alla pandemia.

Apprendendo che ci sarà una verifica congiunta del piano industriale triennale presentato con quello che risulta essere nell’ atto di concessione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, auspichiamo che eventuale mediazione da parte dell’ azienda arrivi quanto prima, con una certezza fondata su basi solide circa la movimentazione di volumi, investimenti, tempistica di revamping delle gru, manutenzione di tutte le infrastrutture del Molo, delle attrezzature e di numero assunzioni, come da impegni assunti nell’atto concessorio per l’ effettiva ripartenza – anche se graduale – del porto di Taranto e dei lavoratori ex TCT.

Serve chiarezza. Ai restanti operatori portuali in elenco alla TPWA servirebbe, in tal caso, ulteriore garanzia di continua copertura economica – con eventuale richiesta di proroga da parte del Governo – della retribuzione per le giornate di Indennità di Mancato Avviamento.

Come O.S., USB Op. Portuali provvederà a seguire con attenzione, avendo come condizione imprescindibile gli impegni assunti da parte di Yilport presenti nell’atto di concessione del molo Polisettoriale.”

Lo scrive il Coord. Op. Portuali USB Taranto

Piero PRETE

RSA USB TPWA

Cataldo ROMANAZZI

Giuseppe DI STEFANO

