Pulizia e riqualificazione del sottopasso di via Magnaghi

Radicale intervento di pulizia nel sottopasso di via Magnaghi, all’altezza dell’intersezione con via Picenardi. Si tratta del sottopasso che consente di accedere agevolmente alla caserma “Castrogiovanni”, oggi sede della Scuola Allievi Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu”, per rimuovere il consistente cumulo di rifiuti all’interno del tunnel. È stato necessario procedere al loro accatastamento preliminare, a mano e con scope, per consentire al “ragno” di rimuoverli definitivamente.

«Questa infrastruttura è fondamentale per chi deve recarsi nella caserma “Castrogiovanni” – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci -, soprattutto ora che è frequentata da 500 allievi carabinieri. A causa dell’inciviltà di qualcuno, però, non veniva più utilizzata. Ne abbiamo disposto la pulizia e, momentaneamente, la muratura per evitare che tornino ad accumularvi rifiuti. A stretto giro installeremo delle cancellate e doteremo l’area di videosorveglianza, per rendere di nuovo fruibile il sottopasso anche in vista dei prossimi giuramenti. A chi mostra disprezzo per i beni comuni, opponiamo la nostra ferrea volontà di tutelare il decoro e rendere ancora più vivibile la nostra meravigliosa città».

