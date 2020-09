Manutenzione straordinaria del patrimonio residenziale pubblico a Taranto e Statte

Ammonta complessivamente a 300.000 euro lo stanziamento che la Regione Puglia ha disposto, nelle scorse settimane, in favore di ARCA Jonica, l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare della provincia di Taranto, al fine di realizzare due interventi di ristrutturazione di immobili appartenenti al patrimonio di edilizia pubblica regionale. In particolare, 200.000 euro sono destinati a interventi di consolidamento strutturale da realizzare a Statte, e interesseranno tutti gli Edifici in Via Teatro Alhambra, mentre 100.000 euro sono destinati alla manutenzione straordinaria dell’Edificio “CH” di via Lago di Monticchio, al quartiere Salinella di Taranto. Si tratta di lavori particolarmente importanti e urgenti che serviranno a riqualificare gli immobili che ospitano famiglie in particolari difficoltà economiche.

Da informazioni avute dagli uffici competenti, la consegna dei lavori all’impresa avverrà nei prossimi giorni in modo da realizzare l’intervento nel più breve tempo possibile. Ringrazio l’Assessore all’Urbanistica, Alfonso Pisicchio, per il grande lavoro che, assieme a tutto lo staff della Sezione Politiche abitative della Regione Puglia, diretta dall’ing. Luigia Brizzi, ha posto in essere per rispondere con tempestività ed efficacia alla richiesta di ARCA Jonica. Un plauso anche al Consigliere Delegato alle Periferie del Comune di Statte Ivan Orlando per l’attenzione e la sensibilità che mostra da tempo per il proprio territorio in sinergia con l’Ex Iacp, ARCA Jonica. Questo provvedimento conferma ancora una volta, laddove ce ne fosse bisogno, la grande attenzione che tutto il Governo regionale continua a riporre al tema del potenziamento e del miglioramento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in Puglia, in modo da fronteggiare un fenomeno fortemente avvertito come il disagio abitativo in cui vivono tante famiglie, anche in provincia di Taranto.

Ne dà notizia Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

