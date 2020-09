Zoom Spazio Imprese: i settori produttivi alla prova del Covid

La sezione Chimica Energia Ambiente di Confindustria Taranto, raggruppa al suo interno imprese di tre comparti differenti ma fortemente connessi e di grande importanza per il nostro territorio; è caratterizzata per la presenza sia di grandi gruppi industriali, sia di imprese di piccola e media dimensione, tutte comunque con un “know-how” e capacità innovativa in grado di soddisfare appieno le esigenze del territorio locale.

L’unione dei tre comparti nasce dalla volontà di mettere a fattor comune le rispettive competenze che coniugate possono contribuire alla realizzazione di importanti progettualità nonché allo sviluppo di un nuovo modello dell’economia circolare teso ad orientare le imprese verso una corretta gestione del proprio ciclo di produzione.

In questo periodo di emergenza, le imprese della sezione hanno dimostrato di essere flessibili e resilienti ai cambiamenti, tant’è che sono state in grado anche di migliorare la collaborazione con tutta la filiera, di semplificare i processi e di sperimentare la digitalizzazione.

Molti settori dell’economia, per tutta una serie di misure “restrittive” volte a contenere il diffondersi della pandemia, hanno riscontrato grosse difficoltà nello svolgimento della propria attività produttiva (blocco delle attività, rallentamento della domanda, calo del fatturato, perdita di competitività).

Infatti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono state adottate una serie di misure tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020.

Le imprese dei tre comparti, ambiente, chimica ed energia, le cui attività rientrano tra i codici ATECO autorizzati a non sospendere l’attività, hanno quindi dovuto e potuto continuare, anche e soprattutto con spirito di solidarietà e supporto, ad operare senza soluzione di continuità in quanto costituiscono “servizi pubblici essenziali”, registrando, tuttavia, una serie di difficoltà determinate in particolare dalla contemporanea gestione dell’emergenza sanitaria e dalla necessità di mantenere la continuità delle attività operative.

I tre comparti produttivi, hanno risposto con responsabilità e massima attenzione per fare fronte alla crisi che ha vissuto e che tuttora sta vivendo il Paese, mostrando grande capacità di adeguamento, di resilienza nel proprio operare quotidiano, svolgendo, altresì un ruolo attivo e di supporto all’economia del territorio.

In particolare, i livelli di produttività e di servizi che le imprese sono state in grado di garantire in questi mesi ha permesso alle stesse non solo di non essere di peso all’attuale situazione di crisi che ha investito gli altri comparti produttivi ma addirittura di essere di supporto alla crescita, sia pur rallentata, dell’economia italiana.

In questo senso da un lato le imprese sono state in grado di lavorare anche e a volte anticipando gran parte della liquidità per le proprie committenze, dall’altro lato però occorre evidenziare che le stesse aziende potrebbero, a medio lungo termine subire della instabilità economica e finanziaria legata alla possibile mancanza di liquidità dell’intero sistema locale, in particolare delle proprie committenze che usufruiscono dei prodotti e servizi del comparto e che alla “ripresa” potrebbero non garantire stabilità nei pagamenti.

Dal punto di vista operativo, è stata adottata da subito un’azione di “responsabilità sociale di impresa” che ha portato all’attuazione di un piano straordinario di misure necessarie al contenimento dell’infezione in linea con i protocolli di sicurezza varati dal Governo centrale.

In particolare, questo “piano straordinario” messo in atto dalle imprese ha permesso di:

1. ottimizzare le risorse umane attraverso l’attuazione di modalità di lavoro agile; processo di smart working per tutte quelle figure aziendali che per le loro funzioni non hanno richiesto necessariamente la presenza in loco;

2. garantire una sorveglianza attiva tesa a individuare precocemente potenziali casi positivi attraverso ad esempio la misurazione della temperatura in ingresso a tutto il personale;

3. individuare misure e strumenti utili a mantenere un adeguato distanziamento sociale, come la segregazione delle aree in ingresso e in uscita e l’accesso limitato agli spazi comuni;

4. intensificare la sanificazione dei luoghi di lavoro;

5. tutelare ulteriormente la salute dei lavoratori mediante la distribuzione di mascherine FFP2/chirurgiche e di gel sanificante.

Le aziende inoltre, consapevoli del proprio ruolo e forti del proprio senso di responsabilità, sono state vicine alle problematiche economico‐sociali che hanno attanagliato il territorio e si sono impegnate sia singolarmente che in forma aggregata per il supporto di progetti sanitari, il sostegno sociale e la produzione/reperimento di dispositivi di sicurezza a favore della collettività.

In particolare sul reperimento di DPI, nonostante la scarsa disponibilità sul mercato di approvvigionamento dei dispositivi, si è registrato un aumento sostanziale dell’impegno sia organizzativo che economico-finanziario delle aziende al fine di tutelare comunque in modo completo ed efficace la salute di tutti gli operatori.

Su quest’ultimo aspetto, occorre sottolineare l’estrema importanza di tale impegno, perché i dispositivi di protezione individuale, sono stati fondamentali per garantire che la prosecuzione delle attività produttive potesse avvenire in condizioni tali da assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Per quanto concerne, la disponibilità di prodotti sanitari, al fine di supportare la importante richiesta per il sistema socio-economico degli stessi, alcune imprese del comparto della chimica hanno disposto una task force interna atta a rispondere immediatamente alle emergenti necessità.

In questo ambito è stata determinante la sensibilità delle imprese di tutti i comparti alla restituzione di beni utilizzabili come dispositivi “salva vita”. Le imprese locali sono state proattive, per il recupero delle bombole di ossigeno, utilizzabili per gestire l’emergenza.

Nel comparto dei rifiuti è stato necessario intervenire su diversi fronti.

In particolare, è stato necessario intervenire sulla riorganizzazione dei servizi.

Sul territorio e in base alle ordinanze della Regione o degli enti locali è stata rivista l’organizzazione di alcuni servizi per le raccolte dedicate ai pazienti positivi al Covid o ai cittadini in quarantena.

Per quanto concerne la “produzione dei rifiuti”; naturalmente il lockdown ha determinato modifiche talvolta anche repentine: da un lato si è registrato una decisa contrazione nella produzione dei rifiuti speciali di origine produttiva delle imprese manifatturiere, delle imprese industriali, produttive e di rifiuti “verdi” (questi ultimi importanti per il funzionamento tecnico degli impianti di compostaggio e dovuto al blocco delle attività di manutenzione delle aree verdi); dall’altro lato invece si è verificato un aumento significativo di rifiuti domestici. Tutto questo ha causato anche oscillazioni nel mercato del trattamento rifiuti speciali e penalizzato i gestori del comparto del recupero soprattutto da frazioni differenziate per i quali l’instabilità dei flussi ha minato i fondamentali criteri di pianificazione.

Quindi in generale le difficoltà hanno riguardato sia la filiera del trattamento/smaltimento dei rifiuti differenziati sia quella del trattamento/smaltimento dei rifiuti indifferenziati e hanno comportato l’adozione di urgentissimi e necessari provvedimenti straordinari a competenza regionale ma su tutto il territorio nazionale.

Sotto il profilo generale tali provvedimenti hanno determinato una ulteriore frammentazione e diversificazione territoriale che ha reso ancora più difficile gestire il già complicato processo di implementazione di un sistema unico di regolazione del sistema di gestione dei rifiuti, già intrapreso da Arera.

Tant’è che la stessa Autorità di Regolazione ne ha preso formale considerazione e premessa nelle sue ultime delibere:

DELIBERAZIONE 12 MARZO 2020 n. 59/2020/R/COM – Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da covid-19;

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020 n. 158/2020/R/RIF – Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19.

Su quest’ultimo aspetto, la nostra Associazione, tramite la sua regionale, ha svolto una ricognizione e analisi delle criticità del periodo emergenziale svolgendo un ruolo fondamentale nel recupero anche statistico di informazioni su criticità e proposte operative di risposta.

Alla luce dell’urgenza di consentire un minimo di elasticità al sistema impiantistico e in modo da compensare le situazioni di criticità rispetto a destinazioni di specifiche tipologie di rifiuti, tali osservazioni/proposte redate e veicolate da Confindustria sono confluite operativamente nella richiesta alla Regione di consentire ai produttori – per il periodo emergenziale – l’aumento della capacità di stoccaggio degli impianti nonché l’ampliamento temporaneo dei depositi presso il luogo di produzione, così come previsto dallo stesso Ministero dell’ambiente nella circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni” n,. 22276 del 30 marzo 2020. A tali richieste è seguita l’Ordinanza Del Presidente Della Giunta della Regione Puglia n. 206 del 11/04/2020, avente ad oggetto “Misure per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza SARS-CoV-2”.

La Sezione, a tutela delle proprie associate, ha avviato nel corso di questi ultimi anni un costante e utile confronto con le istituzioni regionali su tutti i temi di propria competenza e con particolare riferimento alle problematiche dello sviluppo economico-industriale, dell’ambiente e dell’assetto del territorio.

In particolare, a livello regionale, la Sezione ha partecipato attivamente ad alcune tematiche di rilievo per le nostre imprese redigendo interessanti osservazioni su testi di legge regionali che sono state portate in discussione nelle sedi regionali competenti.

Anche nel periodo Covid, la Sezione ha svolto un’attenta attività di supporto per le imprese associate attraverso invio di circolari esplicative, di note alle autorità competenti finalizzate a evidenziare tutta una serie di problematiche e preoccupazioni per gli operatori di settore, nonché di congruenti proposte operative.

Premesso che si è proceduto ad una graduale ripresa delle attività, la crisi non è ancora stata superata.

Nonostante la situazione sia decisamente migliorata rispetto ai mesi precedenti, restano di fatto una serie di preoccupazioni legate alla mancanza di liquidità di tutte le realtà locali che usufruiscono dei prodotti e servizi del comparto.

Pertanto, sarà necessario che il Governo continui a gestire, magari con sempre maggiore efficacia, tutta una serie di meccanismi volti a “immettere” nel sistema nuova liquidità per sostenere le imprese.

Un altro aspetto importante è quello di garantire alle imprese l’accesso al “credito ambientale”, occorre costruire, insieme al sistema finanziario, nuovi strumenti per attivare l’economia circolare.

Su questo punto anche il ministro Costa ha ribadito – nel corso della maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet, per la 50° edizione dell’Earth Day – la necessità di assegnare più risorse per il green deal e per l’economia circolare.

Vogliamo alzare lo sguardo anche al futuro, quindi guardare agli obiettivi che abbiamo di fronte, in particolare per la transizione all’economia circolare.

Riteniamo fondamentale che alcuni insegnamenti importanti che questa emergenza ci ha dato siano utilizzati anche in questa fase al fine di individuare nel Codice degli appalti come nei procedimenti autorizzativi delle misure che possano portare alla riduzione dei tempi, alla semplificazione e a intervenire sulla normativa per esempio dell’«End of Waste» per dare maggiori certezze alle aziende.

Per aiutare il processo bisogna favorire gli investimenti in questa fase particolarmente difficile e, più in generale, favorire gli investimenti per la transizione all’economia circolare anche attraverso una strategia nazionale che li indirizzi utilizzando l’importante e positivo strumento che rappresentano i principi di incentivazione ed impulso con cui dovrà essere svolta l’attività di regolazione nazionale sui rifiuti di competenza di ARERA.

In modo correlato, uno slancio che potrebbe consentire al territorio una veloce ripresa delle attività è sicuramente legato al lancio di nuove iniziative del settore per lo sviluppo di energia “sostenibile”; il rispetto dell’ambiente ci sta insegnando che la sostenibilità è una delle spinte fondamentali per la ripartenza economica.

All’interno di questa evoluzione si riporta il lancio del “Piano Europeo per l’Idrogeno” e la “European Clean Hydrogen Alliance” che proprio in un’area come quella di Taranto potrebbero portare numerose opportunità. Nel disegno europeo sarà infatti l’idrogeno rinnovabile, prodotto quindi da fonti “green”, l’opzione più percorribile per l’obiettivo di neutralità climatica.

La riduzione delle emissioni ambientali è decisamente un’attività che vedrà impegnate, fianco a fianco, tutte le aziende del comparto

Tutte questo potrà realizzarsi solo garantendo:

• immediate misure di snellimento e sburocratizzazione dei processi autorizzativi soprattutto in riferimento alla realizzazione o potenziamento in logica circolare del sistema impiantistico dei tre comparti di riferimento della sezione;

• la “semplificazione amministrativa” per il rilancio dell’economia nazionale

