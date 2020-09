Taranto città ciclabile, confronto tra assessore Cataldino e associazione “MTB Taranto Bikers”

L’assessore alla Mobilità dell’amministrazione Melucci Gianni Cataldino ha incontrato una delegazione dell’associazione “MTB Taranto Bikers”, costituita dal presidente Giuseppe Murciano, dal segretario Alfredo Pinto e dal tesoriere Mimmo Oliva.

Lunedì prossimo partiranno i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale dei nuovi percorsi ciclabili cittadini e proprio questa imminente cantierizzazione è stata il tema dell’incontro. «Ci siamo confrontati sulle prospettive immediate e su quelle a medio e lungo termine – le parole dell’assessore -, tese a rendere Taranto una città ciclabile. Le osservazioni poste dai rappresentanti dell’associazione saranno oggetto di valutazione attenta. Questi momenti di confronto continueranno».

Assessore e “MTB Taranto Bikers” hanno convenuto sull’importanza di aumentare i chilometri ciclabili in città e di avviare il bike-sharing, progetti in dirittura d’arrivo, ma con la consapevolezza di dover mettere in campo ulteriori strumenti per stimolare nei tarantini l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto primario.

L’amministrazione Melucci ha avviato la predisposizione del PGTU, il Piano Generale del Traffico Urbano, che ha al suo interno il Piano della Ciclabilità il cui primo stralcio permette l’avvio dei lavori di ampliamento delle piste ciclabili attraverso la predisposizione di segnaletica verticale e orizzontale.

«L’obiettivo condiviso con il sindaco Rinaldo Melucci – ha concluso l’assessore – è strutturare politiche di sostegno in favore della mobilità leggera e pedonale, un obiettivo complesso, ma che vogliamo raggiungere tutti insieme».

