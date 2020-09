Statte: il Comune approva incentivi per tetti fotovoltaici

250Mila euro per supportare la transizione green dell’abitato di Statte. La misura che si somma agli interventi di caratterizzazione e bonifica, riqualificazione energetica, infrastrutturazione verde, è quella che riguarda l’erogazione di incentivi comunali per la progettazione, fornitura e installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di fabbricati e immobili di proprietà privata nel Comune di Statte.

A darne comunicazione è il Comune di Statte, attraverso l’assessorato all’ecologia e ambiente, che da anni sostiene il progetto di una migliore sostenibilità urbana dell’intero territorio.

Le risorse finanziarie disponibili sono state approvate dalla Giunta del Sindaco Andrioli e ora spianeranno la strada ad una manifestazione di interesse aperta a tutta la comunità.

Abbiamo accolto una direttiva dell’Unione Europea e sosteniamo questo progetto pilota – dice l’assessore al ramo, Angelo Miccoli – perché abbiamo il dovere come enti locali di incrementare l’approvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

Si tratta di una misura che anticipa di fatto l’eco-bonus di emanazione ministeriale se si considera che l’iter cominciato circa un anno fa prende in considerazione abitazioni con caratteristiche escluse dallo strumento del 110%.

Parliamo di abitazioni o fabbricati con caratteristiche unifamiliari per cui come Comune siamo pronti ad erogare contributi per un massimo di mille euro per ogni KWp (kilowatt picco) – commenta il sindaco Franco Andrioli.

La delibera di giunta in questo senso è ancora più dettagliata.

Per ciascuna unità abitativa il contributo concesso coprirà al massimo una potenza pari a 6 Kwp e comunque l’erogazione del contributo incentivante potrà coprire l’80% delle spese sostenute e debitamente rendicontate dal richiedente.

Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento del budget messo a disposizione dall’ente comunale e solo per interventi che risulteranno avviati successivamente all’emissione del bando.

Un sostegno importante che premia però i cittadini virtuosi e rispettosi della legge – tiene a sottolineare l’assessore Miccoli – pertanto tra i tanti requisiti richiesti per avviare l’iter concessorio, sarà indispensabile non solo essere in regola con le normative in campo edilizio e urbanistico, ma anche essere in regola con il pagamento delle tasse comunali.

Il Bando “Tetti Fotovoltaici” è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Statte all’indirizzo: https://www.comunedistatte.gov.it/sites/default/files/documento/bando-di-gara-disciplinare_cds2296.pdf

