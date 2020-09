Sopralluogo nella scuola Sovito di Talsano, individuati spazi per gli alunni dell’istituto Sciascia

Proseguono i sopralluoghi dell’assessore Francesca Portacci all’interno delle scuole cittadine, in vista della ripartenza dell’anno scolastico.

La titolare della Pubblica Istruzione dell’amministrazione Melucci ha visitato il plesso Sovito dell’istituto comprensivo De Amicis, a Talsano, accompagnata dall’ingegner Cosimo Mantua di “Kyma Servizi – Infrataras” e dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Sciascia, Giovanna Santoro. Nell’immobile sono stati individuati spazi da destinare ad alcune classi dello Sciascia, nello specifico alla scuola dell’infanzia, poiché il rapporto tra alunni e spazi disponibili del plesso Sovito consente di poter ricavare almeno 5 aule dove garantire l’adeguato distanziamento sociale previsto dalle linee guida ministeriali.

«Grazie alla disponibilità della direzione Lavori Pubblici e all’operatività di “Kyma Servizi – Infratataras” – ha spiegato Portacci –, anche in questo plesso riusciremo a effettuare gli interventi di edilizia leggera necessari. Seguendo le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci, stiamo mettendo in campo tutte le risorse disponibili per far avviare serenamente l’anno scolastico, dando seguito alle indicazioni dei dirigenti scolastici che ringraziamo per la costante collaborazione».

Correlati

Commenta l'articolo: