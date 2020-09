Borraccino:”A Taranto la Fiera del Mare al Molo Sant’Eligio fino a domenica”

“In corso la “Fiera del Mare”, un grande evento che pone Taranto al centro delle prospettive strategiche di sviluppo regionale e valorizza la risorsa mare. Un inscindibile legame quello della città ionica con il mare che può e deve tornare a rappresentare un volano di crescita e di sviluppo sostenibile per tutto il territorio. Giunti alla seconda giornata, rivolgo un invito ai cittadini e agli operatori del settore per venire a visitare la “Fiera del Mare”, evento, organizzato dalla Regione Puglia e da Puglia Promozione che proseguirà fino a domenica 6 settembre, al Molo Sant’Eligio. Ritengo sia un appuntamento di particolare importanza per tutta la cittadinanza e per gli operatori del settore, che spazia su tutte le peculiarità e le attività collegate alla risorsa mare: dalla pesca, alla nautica, agli sport del mare, sempre nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Questi giorni sono, inoltre, un grande momento di sintesi, riflessione e di approfondimento con tanti rappresentanti istituzionali, del mondo delle imprese, delle associazioni di categoria e dell’informazione di settore. La Blue Economy, intesa come economia sostenibile del mare, – e quindi contributo importante che la stessa può fornire allo sviluppo economico pugliese – è al centro del nostro dibattito.

Vogliamo raccogliere e rilanciare tutte le istanze delle attività che gravitano attorno al mare quali acquacoltura, pesca, biotecnologie marine, turismo marittimo, costiero e sottomarino, trasporto, porti, energie rinnovabili marine; mettere le stesse in rete, nel rispetto della sostenibilità ambientale, affinché il “sistema mare” sia oggetto di crescita economica e di importanti opportunità occupazionali. Ricordiamo che la Regione Puglia ha, in questi anni, posto al centro del dibattito pubblico proprio il valore della risorsa mare, con numerose iniziative, ed ha investito cospicui fondi per la crescita in tale direzione. Sono stati tanti gli investimenti infatti volti a favorire l’innovazione delle imprese che operano in questo campo, ma, al contempo, non sono mancate le misure per garantire la conservazione e la protezione delle aree costiere e delle risorse marine. Il nostro impegno è, e sarà, continuare a preservare e valorizzare questo bene naturale, che costituisce altresì uno snodo cruciale per creare legami commerciali solidi, oltre che culturali, tra tutti i popoli del Mediterraneo. Ambiente, rispetto del territorio, sostenibilità, devono coesistere con innovazione, tecnologia, ricerca scientifica e sviluppo delle imprese.”

Lo scrive in una nota Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

