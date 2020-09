Azzaro: «Mediazione necessaria per salvaguardare i lavoratori del Porto di Taranto»

«Invito tutti, sindacati e imprenditori, a lavorare sino alla fine percorrendo la strada della mediazione per salvaguardare, da un lato, i lavoratori e, dall’altro, per accompagnare il Porto di Taranto verso il suo definitivo rilancio». È questo l’appello che, in una nota stampa, viene pubblicamente rivolto da Gianni Azzaro. Il consigliere provinciale e comunale, interviene come coordinatore cittadino del Partito democratico in seguito alla fumata nera emersa l’altro ieri al termine del confronto tra le organizzazioni sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti) e i vertici della società turca (Yilport) che opera al terminal containter.

Il confronto, in realtà, serviva proprio per avviare un’analisi congiunta del piano industriale triennale della Scct (San Cataldo Container Terminal), secondo quel che denunciano gli stessi sindacalisti, su diversi aspetti non ci sarebbero stati i chiarimenti richiesti e questo ha poi spinto i rappresentanti dei lavoratori ad abbandonare, dopo ore di confronto, la riunione. Per le organizzazioni sindacali, le affermazioni del management Yilport sarebbero contraddittorie e non corrisponderebbero al quadro reale della situazione.

Per questa ragione, «i sindacati – sottolinea Azzaro – hanno richiesto al presidente dell’Autorità di Sistema portuale di Taranto, Sergio Prete, un incontro urgente per verificare la corrispondenza del piano industriale tra le affermazioni rilasciate l’altroieri nell’incontro tenuto in Confindustria e quanto, invece, era stato previsto nell’atto di concessione». Ora, il coordinatore cittadino del Pd spera che «si trovi una rapida soluzione ai problemi sollevati dalle organizzazioni sindacali magari grazie alla mediazione dello stesso presidente Prete e al lavoro che istituzioni ed enti locali possono mettere in campo.

Certo – ammette il consigliere provinciale e comunale del Partito democratico – il Porto è importante e i recenti interventi di ammodernamento e potenziamento delle strutture sono fondamentali per, dopo anni di crisi, rilanciarlo definitivamente ma – insiste il coordinatore cittadino del Pd – i lavoratori, i nostri lavoratori, sono il vero capitale umano su cui puntare. La loro esperienza merita di essere recuperata e valorizzata e le loro sofferenze subite in questi anni devono essere considerate per poi farli inserire in un progetto che rilancerà non solo il Porto, ma l’intera area ionica. Su questo terreno, i sindacati, i lavoratori, le imprese sappiano già che troveranno il Pd (e i suoi ministri) al loro fianco».