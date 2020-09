Progetto culturale “Storie di Taranto”, appuntamento sabato 5 Settembre

Ritorna il programma culturale “Storie di Taranto”, promosso dalla Coop. Polisviluppo Servizi Archeologici, in collaborazione con il Comune di Taranto, inserito nel cartellone estivo 2020 della città di Taranto.

Sabato 5 Settembre, dopo il successo della prima uscita, andrà in scena il secondo esclusivo appuntamento con il viaggio nella storia dell’antica città dei due mari, per rivivere questa volta il periodo greco, tra Eroi e Simposi.

La Taranto classica, quando i filosofi elevavano il pensiero tarantino ai più sommi livelli e gli atleti primeggiavano nelle discipline olimpioniche. Quando l’aristocratica filosofia di vita celebrata durante i suntuosi banchetti o tra gli spazi educativi del ginnasio, si materializzava nella cura e nello sfarzo delle architetture riservate ai morti, erigendo monumentali dimore per coloro che raggiungevano l’Ade dopo aver segnato la vita pubblica tarantina.

Un affascinante itinerario tematico, dunque, che partirà dalla splendida Tomba degli Atleti (VI-V sec. a.C.), il maggiore monumento dell’architettura funeraria tarantina di età arcaica, per poi raggiungere gli storici Giardini del Peripato.

Proprio qui, tra i resti archeologici sparsi all’ombra dei busti di Archita e Pitagora, andrà in scena una suggestiva narrazione dedicata a “Ikkos, Campione Tarantino”, a cura dell’attrice Daniela Delle Grottaglie, vera eccellenza del panorama artistico tarantino.

Frammenti di un racconto storico con protagonista il più famoso atleta tarantino dell’antichità, vincitore del pentathlon nella 77ª Olimpiade (472 a.C.) e noto anche come scrupoloso medico alimentarista.

I partecipanti verranno, inoltre, omaggiati con la “Storia di Taranto” del giorno, una piccola pergamena dedicata a Ikkos, che potranno portar via come ricordo della giornata.

La partecipazione è a posti limitati, pertanto si rende necessaria la prenotazione al numero 340.7641759. A partire dalle ore 17:30, dunque, visite guidate tematiche, teatro e narrazioni ci parleranno delle “Storie di Taranto” e della ricca città del periodo classico.

Prenotazione Obbligatoria: Soc. Coop. Polisviluppo, Tel. 340.7641759 (Obbligo di mascherine).

Luogo di partenza. Tomba degli Atleti, via Crispi 1

Orari partenza tour: Ore 17:30 – Ore 18:30 – Ore 19:00

