Lo stand dei Giochi del Mediterraneo alla Fiera del Mare di Taranto

Alla Fiera del Mare di Taranto anche uno stand dedicato ai Giochi del Mediterraneo- Taranto 2026. “ Mediterraneo e Blue Economy i settori per la rinascita di Taranto

Anche il Comitato dei Giochi del Mediterraneo- Taranto 2026 è presente con un suo stand, da oggi a domenica 6 settembre, alla seconda edizione della Fiera del Mare di Taranto che si svolge negli spazi del Molo Sant’Eligio, in città vecchia. Il Comitato dei Giochi è composto da Regione Puglia e Comune di Taranto.

I 18.000 metri quadri espositivi della Fiera saranno utilizzati per allestimenti, eventi, laboratori dedicati al buon cibo, alla filiera della blue economy, alla rigenerazione ed alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento alla logistica, alla nautica e all’innovazione.

Nel corso di questi giorni, nello stand dei Giochi, sarà possibile acquisire, secondo le rigide normative anti- Covid naturalmente applicate all’intera manifestazione, tutte le informazioni sulla grande kermesse sportiva che si svolgerà a Taranto dal 13 al 22 giugno 2026.

“ Il Mediterraneo e la Blu Economy rappresentano la prospettiva più interessante per la rinascita di Taranto “- dichiara Elio Sannicandro, Direttore Generale di Asset Puglia, l’Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio che collabora con il Comune di Taranto per progettare e realizzare tutti quegli interventi in grado di ridisegnare il nuovo volto della città e di accompagnarla al grande evento dei Giochi del 2026- “ Comune e Regione Puglia vogliono raccontare questa rinascita e la transizione sociale ed economica programmata attraverso il Piano Strategico Taranto Futuro Prossimo”.

