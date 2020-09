Guasto alla cabina Enel di via Santilli, servizio ripristinato

Da alcuni giorni l’impianto di pubblica illuminazione di via Bari, via Firenze, via Fiume, via Venezia, via Capozzi , via Capuano, via Lazzazzera, via Bergamini, via Santilli e un tratto di via Cesare Battisti é stato interessato da un guasto alla cabina enel di via Santilli.

Attraverso l’intervento congiunto di Enel, degli uffici comunali competenti e della polizia municipale nella giornata di mercoledì si é provveduto a ripristinare il pubblico servizio.

“Alcuni cittadini della zona – fa sapere il sindaco Melucci – mi avevano segnalato il disservizio. Inizialmente abbiamo pensato a un disservizio della pubblica illuminazione poi abbiamo appurato essere un problema riferibile ad Enel che contattata dall’assessorato ai lavori pubblici ha provveduto al ripristino della illuminazione di una zona molto popolosa. Grazie inoltre alla direzione della polizia locale che ha coadiuvato Enel per la gestione del momentaneo disagio”.

