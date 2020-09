Gruppo Italia in Comune Taranto su Campo B Iacovone

“Ottenuta la necessaria omologazione dalla Figc, il campo B dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto sarà presto a disposizione della comunità ionica in un’ottica di valorizzazione di tutte le società e associazioni sportive che da anni, in silenzio e a costo di enormi sacrifici, si sono battute per continuare a fare calcio, soprattutto a livello giovanile.

L’impegno che abbiamo assunto formalmente e in tempi non sospetti può finalmente essere onorato. Avevamo detto che questo rettangolo di gioco sarebbe stato dedicato alla pratica del calcio e così dovrà essere: troppe e tutte degne di rilievo sono le richieste che giungono a noi amministratori pubblici affinché esso sia reso agibile alla pratica sportiva più diffusa nel nostro Paese e non solo a Taranto. Il calcio, diceva Pierpaolo Pasolini, è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. Sono d’accordo con questa definizione e per questo dobbiamo riservare a questo fenomeno sociale la massima attenzione. Del resto la nostra città vanta tantissime società calcistiche, a diversi livelli, che meritano di potersi allenare nello stadio cittadino.

Ciò però non significa ignorare le istanze delle società sportive che si occupano di altre discipline.

Al contrario, il Comune di Taranto deve moltiplicare i suoi sforzi per migliorare ulteriormente l’offerta dell’impiantistica sportiva. È un gioco di squadra , quello della compagine amministrativa nel quale noi crediamo fermamente. Ognuno di noi deve dare il meglio per corrispondere alle sacrosante aspettative della popolazione. Presto, peraltro, il campo B sarà intitolato ad una figura emblematica del calcio tarantino grazie al contest che abbiamo lanciato come Amministrazione Comunale tramite la pagina Facebook Ecosistema Taranto. Ci sembra doveroso conferire una propria identità al cosiddetto campo B onorando, magari, una personalità che ha dato lustro al calcio tarantino.”

