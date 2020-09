Domani torna lo swing a bordo delle Idrovie Kyma Mobilità Amat

Ultimo appuntamento per “Swing on boat in Taranto”, l’evento esclusivo targato scuola di danza “Be Swing”, organizzato con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Taranto ed in collaborazione con “Kyma Mobilità – Amat”.

La direzione artistica di Nicky Pezzolla, il venerdì sera la tradizionale escursione turistica serale delle motonavi di “Kyma Mobilità – Amat” viene arricchita dalla presenza a bordo di alcuni dei più importanti musicisti del panorama jazz/swing pugliese.

La quarta e ultima serata di “Swing on boat in Taranto” si terrà venerdì 4 settembre: imbarco ore 19.30 e partenza ore 20.00 da Piazzale Democrate, ritorno ore 21.30.

Sarà un viaggio transoceanico sulle rotaie dello swing, con la sonorità tipiche del genere jazz-manouche alla Django Reinhardt, suonate dalla chitarra di Giuseppe Giancola, dal sax di Francesco Lomangino e dal contrabbasso di Umberto Calentini, provetti musicisti che accompagneranno la cantante Lucy Maggi.

Il repertorio di Lucy & Binarioswing spazia dai classici americani anni ’40 allo swing cantato in francese e italiano; tra un brano e l’altro Nicky Pezzolla spiegherà al pubblico la musica swing e il Lindy hop americano, il “ballo del sorriso” che in quegli anni veniva ballato con quella musica.

Con questo straordinario accompagnamento musicale la motonave di Kyma Mobilità Amat compirà il tradizionale percorso della escursione serale, prima circumnavigando il Mar Piccolo per poi, dopo aver attraversato il Canale Navigabile, portarsi in Mar Grande per far ammirare ai passeggeri la Città Vecchia fino al Ponte di Pietra, e poi il Lungomare del Borgo umbertino, uno spettacolo mozzafiato che affascina il turista e inorgoglisce il tarantino.

Il biglietto per “Swing on boat in Taranto” costa in prevendita € 15 con info e prenotazioni allo 3335030498 o email a info@beswing.it; per le normative anti Covid-19 sono disponibili posti limitati e non è possibile acquistare il biglietto a bordo la sera dell’evento.

