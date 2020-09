Covid, 34 casi positivi a Villa Genusia

Nota del consigliere del M5S Marco Galante sui 34 casi positivi al Covid nella RSA Villa Genusia

“Siamo vicini al personale e ai pazienti della RSA Villa Genusia di Ginosa, in cui ad oggi si registrano 34 casi positivi al Covid -19. Riteniamo grave che gli ospiti della struttura risultati positivi, al momento 17, non siano stati trasferiti in presidi idonei alla loro presa in carico, per ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno in questo momento. Il direttore della Asl di Taranto Stefano Rossi avrebbe dovuto disporre il trasferimento dei pazienti già da ieri, quando si è venuti a conoscenza dei primi 20 casi positivi, invece è rimasto immobile.

Abbiamo saputo dal sindaco Parisi che domani un infettivologo si recherà nella struttura, per decidere il da farsi, se continuare a far stare gli ospiti a Villa Genusia o trasferirli, ma sembra che l’orientamento della Asl sia quello di farli restare in isolamento nella struttura. Una decisione che ci vede assolutamente contrari, perché non vogliamo assolutamente che possano ripetersi situazioni come quelle della Fase 1, quando nelle RSA si sono registrati centinaia di decessi. La Asl deve pensare per prima cosa alla sicurezza di pazienti e operatori, non scegliere la via più semplice: parliamo delle persone più fragili a cui va garantita la migliore assistenza”.

(foto di repertorio)

