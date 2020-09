Bimbi alla Ribalta, appuntamento 5-6 settembre

Sabato 5 e domenica 6 settembre 2020, con inizio alle ore 20,00, presso la piazza Vittorio Emanuele, a Statte (Taranto), torna a grande richiesta la manifestazione canora “Bimbi alla Ribalta”.

Nel ricordo di un evento che ha entusiasmato gli stattesi negli anni ’60 e ’70, ripreso lo scorso anno grazie al Comune di Statte, assessorato alla Cultura, agli amici di Franco Zampa (storico ed indimenticabile ideatore della kermesse canora) e all’Accademia musicale Giacomo Puccini (con sede in Crispiano, via Magazzino 36), la due giorni settembrina vedrà sul palco giovanissime promesse del bel canto. Fra i sostenitori dell’iniziativa anche la GD Record e l’associazione “Il nome è…” presieduta da Giuseppe D’Onghia.

Superadvisors della manifestazione Olga Saltalamacchia e Anna Maria De Rosa. Presenteranno il giornalista ed editore Antonio Dellisanti e la prof.ssa Corina Torraco. Diretta televisiva su Tele Sud (canale 115) e sul social Facebook alla pagina della associazione “Il nome è…”.

Per accedere allo spazio riservato al pubblico, per le disposizioni anti Covid, è obbligatorio la prenotazione ai numeri 334.2098378 o 3392618442. Accesso consentito solo con mascherina.

Sabato 5 settembre saliranno sul palco il gruppo di musicisti composto da: Piero Latte (trombettista Classico/Jazz); Pasquale Spina (chitarrista moderno, contrabbassista, e bassista elettrico nonché docente della classe di chitarra moderna, basso e contrabbasso); Bruno Galeone (pianista e fisarmonicista, docente della classe di Pianoforte moderno e fisarmonica); Michele Ancona (batterista pop e jazz, docente della classe di Batteria) e Luciano Pirulli (percussionista insegnante di propedeutica musicale per bambini, docente della classe di percussioni e propedeutica Musicale per bambini dai 4 ai 7 anni)

Ospiti della serata: Carmela Scarnera (cantante professionista, docente della classe di coro bimbi); Monica De Serio (cantante professionista dell’Accademia Puccini, che presenterà “Sud”, il suo ultimo singolo.

Domenica 6 settembre saliranno sul palco: Francesco Zizzi (violoncellista chitarrista classico, docente della classe di Violoncello e Chitarra classica); Corina Torraco (pianista classico, docente della classe di Pianoforte classico); Alessandra Pulpito: flautista (docente della classe di flauto traverso); Antonia Martucci: Violinista (docente della classe di violino) e Cosimo Rossetti (chitarrista, docente della classe di Chitarra classica e Fisarmonica)

Ospiti serata di domenica 6 settembre: Antonella Sgobio (docente della classe di Canto Moderno) che presenterà il suo ultimo singolo, “Outsider” e Ida Gigante (cantante professionista dell’Accademia Puccini)

Special guest delle serate il percussionista Jacopo Miccoli. Durante la manifestazione, suonerà con il trombettista jazz tarantino Pietro Latte, con cui solitamente fa ensamble e improvvisazione jazz.

Jacopo Miccoli . Si è diplomato quest’anno presso il Liceo Musicale Archita di Taranto, col massimo dei voti. Al liceo è stato seguito dal prof. Francesco Lomagistro nello studio del primo strumento (batteria e percussioni). È un valevole batterista in crescita spregiudicato e molto energico con una particolare propensione ritmica spontanea e non usuale. Ha partecipato a molteplici progetti musicali emozionando e coinvolgendo il pubblico. Jacopo è anche allievo della Green Academy Music Art di Crispiano.

