Bando “Start Up”, domande fino al 31 ottobre

C’è tempo fino al 31 ottobre per poter accedere al bando “Start Up”, una tra le misure più interessanti previste dalla delibera 108/2020, varata a maggio dall’amministrazione Melucci per agevolare la ripresa socio-economica del territorio dopo il lockdown.

L’interesse intorno a questa misura, che ricordiamo prevede l’investimento di 100mila euro a fondo perduto per accompagnare la creazione di start up innovative, coprendo fino al 50% dei costi sostenuti dalle singole imprese (per investimento e di esercizio, e comunque una somma non superiore ai 10mila euro), è confermato dall’affluenza di giovani aspiranti imprenditori nella sede di Login Hub, il co-working che ha messo a disposizioni locali e professionisti per aiutare chi volesse accedere al contributo.

«La collaborazione con Login Hub e con l’ente di formazione “Programma Sviluppo” – le parole dell’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli – ci sta consentendo di ampliare la platea di potenziali startupper cui far arrivare il nostro aiuto. Tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì, dalle 9:00 alle 11:30, Login Hub li accoglie per una consulenza mirata, sia rispetto alla presentazione della domanda, sia per una considerazione nel merito della proposta progettuale. Ci aspettiamo molto dall’inventiva dei nostri giovani innovatori, Taranto è un porto aperto alle idee che sappiano scardinare anche le più consolidate consuetudini imprenditoriali».

