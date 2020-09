Nel 2020 verrà realizzata la terza edizione del “Rapporto annuale sulla Farmacia”, a cura di Cittadinanzattiva.

La terza edizione, dal titolo “Il ruolo delle farmacie e la loro relazione con i cittadini nell’emergenza Covid-19”, è volta ad analizzare, appunto, le modalità di svolgimento del servizio durante l’emergenza sanitaria, sottolineando l’impegno delle farmacie ed evidenziando parallelamente criticità e prospettive di sviluppo dell’attività delle farmacie stesse.

Le farmacie, infatti, sono state – e continuano ad essere – presidi in prima linea contro il Covid-19, più esposti di altri a motivo della loro diffusione sul territorio e all’alto grado di prossimità con cittadini nello svolgimento della quotidiana attività al servizio delle persone.

Come ha impattato la pandemia SARS-CoV-2 sulle farmacie? E come le stesse sono state in grado di rispondere ai bisogni di salute di cittadini e comunità? Quali difficoltà hanno incontrato? E, ancora, quale è stato il grado di coinvolgimento delle farmacie nella gestione territoriale dell’emergenza? Quale la propria e altrui percezione nel considerarsi/essere riconosciuti tra i soggetti in prima linea? Quali gli insegnamenti per una sempre più urgente integrazione della farmacia nei Servizi sanitari regionali al fine di potenziare l’assistenza territoriale?

Queste sono alcune delle domande, emerse dal confronto tra Cittadinanzattiva e Federfarma (Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani), a cui si cercherà di dare risposta grazie all’indagine in oggetto, composta di tre parti:

1. la prima rivolta ai titolari di farmacia, chiamati a compilare un questionario online per fornire informazioni sui servizi offerti in occasione delle fasi più critiche della pandemia e sulle difficoltà incontrate;

2. la seconda rivolta ai cittadini che possono partecipare all’indagine sul ruolo della farmacia nell’emergenza sanitaria, compilando un questionario accessibile al seguente link e diffuso tramite i canali social di Cittadinanzattiva e Federfarma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX7o6uN0DxpacAb1JUYdeBJ4H5k8MKNFcXEOimN1EVZiCA-w/viewform;

3. la terza, basata sul coinvolgimento delle Unioni regionali di Federfarma, per l’approfondimento di alcune tematiche emerse dall’indagine.

Maggiori informazioni sul progetto sono reperibili sul sito di Cittadinanzattiva al seguente link: https://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/salute/13492-3-rapporto-annuale-sulla-farmacia-presidio-di-salute-sul-territorio.html

I risultati dell’indagine, integrati dalla survey rivolta ai cittadini e dai dati emersi dal confronto con le Unioni regionali, saranno presentati alle Istituzioni e all’opinione pubblica nel prossimo autunno, nell’ottica di sostenere la necessità di investire nel settore per migliorare il servizio offerto ai cittadini e potenziare le attività di monitoraggio dei pazienti, prevenzione e promozione della salute tramite le farmacie stesse.

