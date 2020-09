Pubblica illuminazione, aumentano a Lama le vie coperte da nuovi impianti

Sono una ventina le strade in più che saranno dotate di un nuovo impianto di illuminazione a Lama, grazie ai ribassi d’asta ottenuti per i due appalti in zona “Battaglia 1” e zona “Battaglia 2”.

Rispetto al lavoro base previsto dal capitolato, quindi, l’intervento si estenderà ulteriormente fornendo un servizio che i residenti di quell’area attendevano da decenni.

I cantieri per la realizzazione dei primi impianti sono in dirittura d’arrivo e si procederà presto alla loro accensione. Subito dopo si avvieranno questi lavori supplementari, finanziati con le economie di gara.

Nello specifico, saranno dotate di nuovi impianti via Baldassare, via Calamari, via Acciughe, via Pesce Gatto, via Pesce Martello, via Pesce Verdesca, via Pesce Spada, via Pescecane, via San Vito, via Suri, via Latterini, via Sgombri, via Scorfani, via Azalee, traversa via Mormore, via Lucerne, traverse via Lutrini, via Pesce Violino, traverse via Murici e via Pesce Squadro.

«Puntiamo a ottimizzare le risorse a disposizione dell’ente – le parole del sindaco Melucci –, affinché si possa realizzare il maggior numero di opere possibile. Il nuovo impianto di illuminazione in zona Battaglia era atteso da decenni e lo stiamo terminando, dopo aver già inaugurato gli impianti nelle vie a ridosso della chiesa Madonna di Fatima e di via Gargiulo a Talsano e nella traversa di viale Ionio a San Vito».

