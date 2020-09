Mazzarano: “Al via anche a Taranto i test sierologici sui docenti. Apriremo le scuole in sicurezza”

“Anche a Taranto i test sierologici sul personale scolastico per garantire il ritorno tra i banchi di alunni e studenti in piena sicurezza”.

Lo dichiara Michele Mazzarano, consigliere regionale del Pd, che torna sulla centralità di un tema che sta a cuore a moltissimi cittadini preoccupati per l’esposizione dei propri figli al rischio di contagio, proprio in ambito scolastico.

“La Puglia sta facendo la propria parte così come tutte le istituzioni locali e nazionali. In queste ore anche i medici di base sono organizzati per garantire la loro disponibilità. E’ un esame del sangue semplice e veloce, dal risultato tempestivo; solo in caso di presenza di anticorpi che testimoniano il contatto col virus, si procederà al tampone naso-farigeo”.

“Questo, insieme ad una serie di altri interventi già avviati insieme con la Prefettura, permetterà di tornare alla normalità nei tempi prestabiliti e di aprire le scuole anche a Taranto in piena sicurezza”.

