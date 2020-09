MArTA: il 6 settembre laGiornata Europea della Cultura Ebraica

Nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa tra il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, in collaborazione con l’Associazione Italia-Israele, sezione di Bari – Alexander Wiesel, siglato il 6 settembre 2019, anche quest’anno il Museo intende aderire agli eventi previsti per la “Giornata Europea della Cultura Ebraica 2020” sul tema “Percorsi ebraici”. La Giornata si svolgerà il 6 settembre in oltre ottanta località in Italia, all’insegna della conoscenza e dell’approfondimento dell’ebraismo e dell’incontro tra culture. Si celebra così anche la ricorrenza di un anno dalla stipula di un proficuo accordo di collaborazione tra il Museo e l’Associazione. Il tema di quest’anno, “Percorsi ebraici”, stimola una riflessione sul viaggio, sia fisico che spirituale, raccontando gli itinerari dell’ebraismo italiano, interessantissimi, talvolta sorprendenti. Nell’ambito dei numerosi eventi previsti per la Giornata Europea della Cultura Ebraica 2020 il MArTA ospiterà una conferenza dal titolo “Pietre, parole, fogli. Itinerari e approdi ebraici in Puglia. In cerca delle persone”, a cura del Prof. Fabrizio Lelli e della Prof.ssa Maria Pia Scaltrito.

“Anche quest’anno – dichiara la direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenti – siamo felicissimi di partecipare alla Giornata Europea della Cultura Ebraica, evento annuale celebrato nell’Unione europea. Il tema dell’edizione 2020 “Percorsi ebraici” è un invito a conoscere gli itinerari storici, artistici, archeologici e culturali ebraici italiani. Al MArTA si parlerà di itinerari e approdi ebraici in Puglia, una regione molto ricca di cultura ebraica”. Questo il programma dell’evento: 17.00-17.30: ingresso partecipanti 17.30 Saluti: dott.ssa Eva Degl’Innocenti (Direttore del MArTA), prof. Guido Regina (Presidente, Associazione Italia-Israele, sez. di Bari – Alexander Wiesel), dott.ssa Eugenia De Mattei Graubardt (Associazione Alexander Wiesel) 17.30 -19.00: “Pietre, parole, fogli. Itinerari e approdi ebraici in Puglia. In cerca delle persone”, a cura del Prof. F. Lelli e della Prof.ssa M.P. Scaltrito. Discussione

L’evento si svolgerà nel Chiostro del Museo, con entrata da Corso Umberto. L’ingresso all’evento sarà gratuito, fino a un massimo di 70 persone, calcolate in base alle disposizioni in vigore presso questo Museo per il contenimento del contagio da COVID-19. La partecipazione sarà possibile esclusivamente previa prenotazione, che sarà a cura di questo Museo, ai seguenti recapiti: Tel. 099 4538639 Si raccomanda la massima puntualità.

