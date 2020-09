Individuati i 10 progetti vincitori della open call for artists “Bonus Mecenate 2020”

Si sono concluse le procedure di aggiudicazione dei contributi per la realizzazione dei 10 progetti artistici scelti dalla commissione tecnica tra quelli che hanno partecipato alla open call for artists “Bonus Mecenate 2020″.

La call, lanciata dal Comune di Taranto – Assessorato alla Cultura, era rivolta a giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni (ammessa anche la partecipazione di gruppi artistici) e residenti in Italia o in un Paese dell’Unione Europea, che presentassero progetti che, attraverso diverse forme d’arte, fossero in grado di rappresentare i cambiamenti che influenzano il nostro modo di vivere nelle città del presente, individuarne criticità e potenzialità, registrare le sfide, anticipare i cambiamenti del futuro.

In particolare, i progetti artistici dovevano vertere sul fondamentale tema della transizione della città di Taranto a cui l’amministrazione Melucci sta lavorando.

I 10 progetti scelti saranno finanziati con un budget complessivo di 30.000 euro attraverso un contributo non superiore ai 5.000 euro per singolo progetto.

Le candidature pervenute sono state 35, delle quali 32 ammesse e 3 escluse in quanto non conformi ai parametri richiesti dal bando.

I 10 artisti dovranno realizzare le loro opere – che saranno presentati in un’apposita conferenza stampa – entro il 31 ottobre, così come indicato nella determina di aggiudicazione che sarà pubblicata a brevissimo.

«La finalità del bonus mecenate – fa sapere l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – è quella di promuovere e valorizzare l’arte contemporanea nella città di Taranto attraverso l’istallazione temporanea o permanete di opere originali realizzate da giovani artisti. Il progetto è stato presentato dal sindaco Rinaldo Melucci subito dopo il lockdown tra quelli da lui fortemente voluti proprio per dare spazio ai talenti che troppo spesso sono poco considerati. Un ulteriore passo avanti verso la valorizzazione dei giovani a cui la nostra amministrazione lavora ogni giorno».

