ASL Taranto: test sierologico ai donatori di sangue

Dal 1° settembre la ASL Taranto permette ai donatori abituali di sangue di eseguire il test sierologico per verificare la presenza di anticorpi anti- Sars-CoV2. La finalità è uno studio epidemiologico che coinvolge anche le province di Lecce e Brindisi.

Si tratta di un test volontario eseguito durante la donazione: il donatore compie un atto di grande generosità ma, allo stesso tempo, ha l’occasione di effettuare un check-up. Oltre agli esami previsti per legge, infatti, dal primo settembre e per i prossimi quattro mesi, i donatori abituali, ovvero coloro che abbiano effettuato almeno una donazione nell’ultimo anno, potranno essere sottoposti anche al test sierologico.

In caso di positività agli anticorpi, il donatore verrà preso in carico dalla ASL e verrà eseguito il tampone per verificare l’eventuale positività al Covid-19. La donazione è semplice e sicura, anche in questo periodo.

La donazione del sangue non costituisce un fattore di rischio per la trasmissione del Coronavirus, mentre i centri trasfusionali adottano le misure di sicurezza per tutelare i donatori da un eventuale rischio di contagio: misurazione della temperatura all’ingresso, distanziamento e utilizzo di dispositivi di sicurezza.

Per evitare assembramenti e agevolare il lavoro degli operatori, si consiglia di contattare la struttura o l’associazione di riferimento per prenotare la donazione.

Chiunque desideri donare a Taranto e provincia può recarsi nei centri emo-trasfusionali presenti nella provincia: Presidio Centrale SS. Annunziata (099 4585875), dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle 11:30; Presidio Occidentale di Castellaneta (099 8496810), dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 12:00; Presidio Valle d’Itria di Martina Franca (080 4835216), dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00; Presidio Orientale di Manduria (099 800226), il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00.

Nel mese di settembre, sono previste le raccolte sangue, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, presso i centri trasfusionali e le autoemoteche secondo il seguente calendario: il 4 a Ginosa, 5 Sava, 6 Santa Famiglia alla Salinella Taranto, 7 San Giorgio Jonico, 9 Grottaglie, 10 Massafra, 11 Carosino, 12 Monteiasi, 12 e 13 Mottola, 13 Martina Franca, 14 Fragagnano, 15 Palagianello, 16 Crispiano, 17 Palagiano, 18 Talsano, 19 Taranto Corso Italia, 20 Castellaneta e Avetrana, 23 Fragagnano, 24 Grottaglie, 25 Taranto Paolo VI, 26 Pulsano e Talsano Sant’Egidio, 27 Manduria e Massafra, 30 Grottaglie e Ginosa.

