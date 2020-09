Via Umbria, posa del nuovo asfalto nel secondo tratto

Proseguono i lavori di rifacimento di via Umbria, arteria fondamentale per il traffico veicolare del quartiere Italia Montegranaro. Proseguono i lavori di rifacimento di via Umbria, arteria fondamentale per il traffico veicolare del quartiere Italia Montegranaro.

In questi giorni gli operatori stanno posando il nuovo tappetino di asfalto del secondo tratto, tra via Campania e via Romagna, dopo aver terminato il rifacimento dei marciapiedi. Il cantiere di via Umbria è tra quelli ricompresi nel primo lotto del grande piano strade e marciapiedi varato dall’amministrazione Melucci, per un investimento complessivo da 1,8 milioni di euro.

«Terminato l’intervento in via Umbria continueremo con il nostro piano – ha spiegato il sindaco Melucci –, che si integrerà con l’investimento da 3 milioni per le arterie a grande scorrimento, il cui avvio è previsto per le prossime settimane, e con un ulteriore investimento da 4 milioni che partirà entro l’anno, portandoci entro il 2021 a rifare almeno i 2/3 della rete stradale cittadina».

