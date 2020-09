Scuola Leonida, terminati i lavori per ampliare le aule

Sopralluogo dell’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Portacci al plesso “Leonida” dell’istituto comprensivo “Renato Moro”, in compagnia della dirigente scolastica Loredana Bucci.

In questa struttura, nell’ambito degli interventi realizzati dall’amministrazione Melucci su indicazione dei dirigenti scolastici, sono stati ricavati 6 nuovi ambienti abbattendo alcune tramezzature per garantire l’adeguato distanziamento sociale. L’intervento, progettato e realizzato dalla Direzione Lavori Pubblici, rientra in uno dei 4 maxi-lotti che hanno attivato ben 31 cantieri, dopo la fitta serie di incontri tra il sindaco Rinaldo Melucci, i dirigenti scolastici e gli assessori competenti per finalizzare gli 800mila euro assegnati dallo Stato al Comune di Taranto, ai quali si sono aggiunte risorse proprie.

«Confermiamo l’attenzione dell’amministrazione Melucci per le scuole – le parole dell’assessore Portacci –, in particolare per garantire una corretta ripartenza. Stiamo rispettando tutte le linee guida ministeriali, in piena collaborazione con i dirigenti scolastici dai quali abbiamo ricevuto le indicazioni per intervenire in maniera puntuale».

«Voglio sottolineare come da subito si sia creata sinergia con l’amministrazione – ha aggiunto la dirigente Bucci –, in particolare con il sindaco Melucci che ha immediatamente predisposto i vari incontri con la dirigente regionale Anna Cammalleri e il dirigente provinciale Mario Trifiletti. Non ci siamo sentiti abbandonati, grazie anche all’ottimo lavoro dell’assessore».

